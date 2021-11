Covid – Trois questions sur la forte hausse des contaminations dans la Manche

Le ministre de la Santé annoncera de nouvelles mesures ce jeudi midi pour lutter contre la 5e vague qui touche la France. Même si la Manche est pour le moment plus épargnée que d’autres territoires, le département connait une flambée des cas de Covid depuis plusieurs semaines.

Quelle est la situation dans la Manche ?

La Manche enregistre un taux d’incidence de 95 cas pour 100.000 habitants. Même si le département est plus épargné que d’autres, ce taux a triplé depuis le début du mois. Selon les données de Santé Publique France du 24 novembre, 78 patients sont hospitalisés (+14% depuis le début du mois) dont huit en réanimation. Dans son dernier point d’information, l’Agence Régionale de Santé a comptabilisé dix clusters dont la moitié dans des établissements scolaires.

Comment l’hôpital fait face à la 5e vague ?

Le taux d’occupation des lits en réanimation est de 21% dans la Manche. L’activité liée au Covid augmente depuis plusieurs semaines, mais dans des proportions moindres que le taux d’incidence.

« La vaccination réduit très fortement les formes graves de la maladie. Même si on a une augmentation de l’activité liée au Covid dans les hôpitaux, les hospitalisations en soins critiques ne redémarrent pas de manière importante », note Nathalie Viard, directrice Santé Publique à l’Agence Régionale de Santé.

Pourquoi le nombre de contaminations flambe malgré la vaccination ?

Neuf normands sur dix ont aujourd’hui un pass sanitaire valide, mais la Normandie n’est pourtant pas épargnée par cette 5e vague. « La vaccination permet de réduire la contagiosité, mais pas de l’empêcher totalement. C’est en cela peut-être que certains peuvent être déçus.», explique Emmanuel Piednoir, infectiologue à l’hôpital d’Avranches-Granville. « L’autre objectif de la vaccination, c’était aussi que le nombre élevé de personnes vaccinées empêche totalement la circulation du virus. On se rend bien compte là que l’objectif n’est pas du tout atteint ».

"Dans une voiture avec de l'essence de moins bonne qualité et une fuite sur le réservoir"

Pour lutter contre ce rebond épidémique, Emmanuel Piednoir compte sur la 3e dose de vaccin. « Pour prendre une image, aujourd’hui c’est comme si on était dans un véhicule avec de l’essence de moins bonne qualité et en plus avec le réservoir qui fuit un peu. En fait avec le temps, on se rend compte que les défenses immunitaires que l’on a produit après la vaccination sont moins efficaces et sont également présentes en plus faibles quantités. Du coup à un moment, il faut bien repasser à la pompe et se refaire vacciner pour combattre la maladie et être moins contagieux. ».