Covid : un abattoir ferme près de Rodez

Plusieurs cas avérés de COVID-19 ont été détectés au sein du personnel de l’abattoir ADR sur la commune de Sainte-Radegonde, dans la zone industrielle d'Arsac.

Plusieurs cas Covid, seulement deux jours de fermeture

La préfecture et l'ARS ont ordonné dimanche la fermeture de l'abattoir Arcadie jusqu'au mardi 15 septembre pour permettre un travail de désinfection et d'organisation interne "dans la perspective d’une reprise au plus tôt de l'activité économique de cette structure".

Dans un avis publié début août, le Conseil scientifique suggérait que les salariés des abattoirs puissent faire l’objet d’une surveillance par "dépistage systématique proposé", en cas d’alerte épidémiologique. Cet été, plusieurs abattoirs en Bretagne, dans le Loiret ou encore en Mayenne ont été identifiés comme des clusters et ont été fermés.

L'abattoir ADR de Sainte-Radegonde avait été fermé en juin dernier après la diffusion d'une vidéo de l'association L214 dénonçant des violences faites sur les agneaux. Arcadie, placé en redressement judiciaire en juillet, devrait être repris par Unicor.

