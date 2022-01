Covid : un an après, la première vaccinée dans le Loiret se porte comme un charme !

Le 5 janvier 2021, Maud Rabouin, alors âgée de 91 ans, devenait la première Loirétaine à se faire vacciner contre le Covid. Un an plus tard, cette résidente de l'Ehpad de Coullons, près de Gien, se dit "en pleine forme" et se désole que certaines personnes refusent toujours la vaccination.

Il y a tout juste un an, le 5 janvier 2021, la vaccination contre le Covid débutait dans le Loiret. A l'époque, c'étaient les Ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) qui ouvraient le bal. Maud Rabouin, alors âgée de 91 ans, et résidente dans l'Ehpad "La Chanterelle" à Coullons, près de Gien, devenait ainsi la première Loirétaine à se faire vacciner contre le Covid.

Je suis en peine santé, contente d'avoir servi d'exemple"

"Je m'étais portée volontaire, raconte-t-elle aujourd'hui. Oh ! Ce n'était pas pour épater les autres, mais comme je n'ai plus de famille, j'avais dit au directeur : "je me fais vacciner la première, comme ça si j'en meurs, les autres ne se feront pas vacciner !" Il valait mieux que ce soit moi qui subisse plutôt que les autres si jamais il y avait un problème."

L'Ehpad "La Chanterelle" à Coullons est l'une des plus petites maisons de retraite du Loiret, avec 47 lits © Radio France - François Guéroult

Mais de problème, il n'y en a pas eu : aucun effet secondaire, une troisième dose injectée le 28 septembre, et ses 92 ans fêtés le 8 octobre - "Tout s'est très bien passé, j'ai eu une année normale, je fais de la gymnastique, je lis des romans policiers, bref, je suis en pleine santé, assure-t-elle. Ça ne m'a pas fait mal, ça ne m'a pas fait souffrir, c'est parfait. Je suis contente d'avoir servi d'exemple."

Avant la vaccination, on avait la sensation d'être emprisonnés au sein de l'Ehpad"

Car aujourd'hui l'ensemble des 47 résidents de la maison de retraite de Coullons sont vaccinés (ainsi que les 35 salariés, mais c'est obligatoire pour eux). "On peut dire que Maud a été un bon ailier pour l'équipe, explique Anne Maman, l'infirmière en chef de l'établissement. Elle a encouragé les autres résidents à accepter facilement la vaccination et à surmonter leurs éventuelles réticences."

Et grâce à la vaccination, beaucoup de choses ont changé au sein de l'Ehpad. "La vaccination a permis aux résidents de retrouver une certaine qualité de vie, estime Anne Maman. Les visites sont de nouveau possibles, sur présentation du pass sanitaire, et à l'exception des enfants de moins de 12 ans. Nous avons pu reprendre certaines activités, y compris à l'extérieur, comme aller à la bibliothèque ou voir une exposition. Oui, la vaccination a permis beaucoup de choses, alors qu'il y a un an, on pouvait avoir la sensation d'être emprisonnés au sein de l'Ehpad."

Je ne comprends pas ceux qui s'entêtent à refuser la vaccination"

Ainsi, l'établissement de Coullons a pu accueillir un spectacle de magie et de chanson en décembre dernier : une première depuis 2 ans ! Le salon télévision a pu rouvrir, les repas peuvent de nouveau être pris en commun, avec des distanciations. Certaines contraintes, malgré tout, restent lourdes : obligation de faire un test Covid en cas de sortie, impossibilité de relancer l'atelier chorale... Et cela tant que l'épidémie perdure dehors.

Le salon télévision au sein de l'Ehpad de Coullons a pu rouvrir : il était fermé l'an passé à la même époque © Radio France - François Guéroult

Pour Maud, la conclusion tombe sous le sens : "Il faudrait que tout le monde soit vacciné pour qu'on puisse retrouver la vie d'avant. Je ne comprends pas ceux qui refusent de se faire vacciner : ils s'entêtent à dire "non, parce qu'on ne sait pas, etc" mais le problème, c'est que tout le monde en subit les conséquence. Si tout le monde s'était déjà fait vacciner, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui." Dans le Loiret, à ce jour, 525 000 personnes ont reçu au moins 1 dose de vaccin contre le Covid, soit 92% de la population éligible à la vaccination (ou 77% de la population totale si on préfère).