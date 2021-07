Covid : un centre de vaccination installé dans un bar de Nice

Un centre de vaccination éphémère installé dans un pub du centre-ville de Nice. A destination des professionnels du tourisme et de la restauration il leur permet de venir au plus vite.

Si tu ne vas pas au vaccin, le vaccin vient désormais à toi ! A quelques jours de l'adoption du pass-sanitaire dans les cafés, bars, restaurants, branle-bas de combat dans les établissements azuréens qui doivent vacciner au plus vite TOUS leurs salariés. C'est pourquoi l'UMIH 06 (Union des Métiers de l'Industrie Hôtellerie) et la mairie de Nice organisent durant deux jours un centre de vaccination au sein d'un pub en plein cour Saleya. Pour permettre à plus de 440 salariés, patrons, restaurateurs, barmans de recevoir leur première injection.

"Les gens qui doivent être vaccinés, ce sont les 18/30 ans, s'il n'y a pas de flexibilité dans les créneaux, c'est pas possible"

Les box de vaccination a coté du bar © Radio France - Fabien FOUREL

Christophe Souques à l'origine de l'initiative précise "on dit aux jeunes : tu viens quand tu veux à l'heure que tu veux. Car souvent ils se couchent en fin de nuit pour leur métier de serveurs et ne peuvent pas venir aux aurores" . Le patron du Van Diemen's qui a offert ses murs pour l'opération espère une mobilisation exceptionnelle.

"C'est le seul moyen d'éviter de nouvelles fermetures"

James est un serveur d'un pub alentour, il est justement venu cette fois : "j'avais peur avant, mais maintenant je n'ai pas le choix, et ce centre est juste à coté de mon travail". Une petite injection plus tard, il repart avec son rendez-vous dans 4 semaines et s'étonne juste d'un détail "on ne peut pas boire de bière après ? Cela serait une bonne récompense."