Les plateformes « contact tracing » de la CPAM ont un an. Le 13 mai 2020, l'assurance maladie à mis en place dans chaque département des plateformes d'appel des patients dont le test Covid se révèle être positif. En Haute-Saône, 200 appels sont passés chaque jour.

Covid : un an de plateforme d'appel à la CPAM de Vesoul pour les cas contact

Depuis un an, des agents de la CPAM contactent sept jours sur sept, y compris les dimanches et jours fériés, des patients pour leur donner les consignes d'isolement, mais aussi rechercher le patient zéro, et établir une liste de cas contact.

La plateforme "contact tracing" de l'assurance maladie de Haute-Saône compte une vingtaine de personnes qui appellent les patients dont le test Covid s'est révélé positif.

A Vesoul, ce jeudi de l'ascension, 19 personnes en CDD et 5 en CDI sont de service. Et c'est comme ça tous les jours depuis un an.

Le traçage des cas contact

Les opérateurs ont une liste de questions à poser, afin de ne rien oublier. Cela commence par la vérification de l'identité et du numéro de sécurité sociale des personnes testées positives à la Covid. Ensuite, au cas par cas en fonction des patients, les opérateurs essaient de remonter le fil des jours précédents pour identifier avec le patient les lieux fréquentés et les personnes potentiellement rencontrées.

La phase suivante consiste à contacter une à une les différentes personnes qui ont été en contact avec le malade. Là, il s'agit de donner les mesures d'isolement pour casser la propagation du virus.

200 appels par jour

La moyenne des appels est de 40 minutes. Chaque jour le centre de traçage des cas contact de la Haute-Saône passe environ 200 appels. En un an, c'est un peu plus de 20% de la population du département de la Haute-Saône qui a ainsi été contactée au moins une fois.

Plateforme contact traçing Covid de la CPAM Haute-Saône. © Radio France - Jean-François Fernandez

En fonction de la situation sanitaire de chaque département, les centres d'appel peuvent venir en renfort d'autres départements.