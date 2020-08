COVID: un dépistage gratuit organisé à Vichy pour rassurer avant la rentrée scolaire

C'était un dépistage de grande ampleur qui s'est déroulé ce vendredi et samedi à Vichy. Un dépistage plutôt apprécié si on en croit la file d'attente près de la salle des fêtes de Vichy. "Vendredi, elle s'étendait jusqu'à la rue" se réjouit Sébastien Delamare, directeur de cabinet du maire de Vichy, qui faisait état d'une journée record, avec près de 320 personnes testées en une après-midi. L'objectif se situait entre 500 et 800 personnes, il a été atteint ce samedi.

Des jeunes font le test avant la rentrée

Parmi les participants à ce dépistage, ouvert à tous et gratuit, on trouve de nombreux jeunes. Certains, comme Carole-Ann, n'avaient pas vraiment prévus de venir, mais ils ont été poussés par leurs parents, inquiets après leur retour de vacances. "C'est important qu'elle soit sensibilisée à cela" explique Marie-Françoise, la maman de Carole-Ann. D'autres sont plus responsables, comme Ryan. A 17 ans, il va entrer jeudi prochain en Terminale. "J'avais quelques symptômes, mon médecin m'a dit de faire un test. Avant de faire la rentrée, c'est mieux quand même" souligne-t-il. Les jeunes sont les plus à risques selon certaines études, d'où l'importance d'adopter les bons comportements. "J'ai pas mal de mes amis qui font n'importe quoi, partent en soirée sans masques...moi, je reste chez moi" insiste-t-il, prévoyant.

Le dépistage se fait dans les narines mais aussi dans la gorge : ce sont les prélèvements nasopharyngés © Radio France - Mickaël Chailloux

Les résultats attendus sous 24 à 48 heures

Ce dépistage est important car réalisé sans prise de rendez-vous...et surtout en plein week-end. Selon l'ARS, il existe quatre laboratoires qui permettent de tester au COVID à Vichy et Bellerive-sur-Allier. Deux d'entre-eux, Maymat et Gen Bio, testent le samedi matin entre 8h30 et 12h.

Reportage à la salle des fêtes de Vichy de Mickaël Chailloux Copier

De plus, les laboratoires sont souvent débordés, comme nous l'avait expliqué un Vichyssois il y a quelques semaines. "C'était important de permettre aux familles d'accéder facilement à un test" explique Sébastien Delamare. Cela alors que la rue Clémenceau est devenue piétonne les week-ends pour permettre une meilleure distanciation, et que le port du masque est devenu obligatoire depuis vendredi dans un périmètre couvrant une partie du centre-ville.