Covid : un foyer à l'Ehpad "la Verrière" à Villers-lès-Nancy à la veille de la vaccination

Un foyer de Covid détecté à l’Ehpad la Verrière à Villers-lès-Nancy cette semaine. 24 cas positifs et ce, à la veille du coup d’envoi de la vaccination dans un établissement qui accueille 85 résidents et qui était jusque là passé entre les gouttes.

Tout le monde négatif avant les fêtes

Parmi les 24 cas, 20 résidents asymptomatiques, 2 résidents qui ont des symptômes sérieux et deux membres du personnels contaminés. Une première alerte avait eu lieu début décembre avec la présence d'une personne malade de passage dans l'établissement. Personnels et résidents, cas contacts, avaient été testés négatifs avant les fêtes de fin d'année.

"Ce n'est pas terminé"

En début de semaine, des tests avaient été programmés en vue du début de la vaccination des résidents volontaires mercredi dernier. C'est donc en début de semaine que le foyer a été détecté. Rageant pour la directrice Isabelle Dollard-Tisserand :

"On avait géré la crise depuis un an avec des mesures drastiques, certainement avec un sentiment très dur au niveau des familles et je l'entends bien. On a été très stricts sur le sanitaire, les gestes barrières, les visites. Tout ce qu'on a fait avec le conseil d'administration, les salariés, les résidents, les familles, a été balayé en dix jours [...] Il faut prendre le virus très au sérieux. Ce n'est pas terminé ! Il faut qu'on soit très prudents."

Vaccinations repoussées

Conséquence : les vaccinations sont reportées jusqu'à la disparition du virus dans l'établissement. Les résidents sont confinés en chambre, les activités réduites au minimum. L'Ehpad a commencé à recevoir des renforts de personnels pour surmonter cette crise. Ce sera encore le cas en début de semaine, précise Isabelle Dollard-Tisserand. De nouveaux tests PCR sont prévus lundi pour les résidents négatifs cette semaine. Une nouvelle série de tests est également prévue dans quinze jours.