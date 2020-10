Covid-19 : un lieu de dépistage pour les cas urgents ouvre à Bourgoin-Jallieu

Concernant le coronavirus, le président Emmanuel Macron a estimé mercredi qu'il fallait "aller vers plus de restrictions" dans les zones où le Covid-19 "circule trop vite", alors que la situation sanitaire continue de se dégrader dans certaines régions. Après Marseille et la Guadeloupe il y a dix jours, de nouvelles mesures de restriction sont entrées en vigueur mardi à Paris et dans la petite couronne, et le ministre de la Santé Olivier Véran fera le point sur la situation ce jeudi soir, avec l'éventuel basculement de nouvelles villes en "alerte maximale", comme Grenoble.

Sur prescription, avec des symptômes, sur invitation de l'ARS

En Isère, il y a eu deux décès supplémentaires mercredi et deux hospitalisations de plus en réanimation pour un total désormais de 25 personnes dans cette situation. A Bourgoin-Jallieu, la mairie annonce ouvrir un centre de dépistage spécifique. "Constatant une recrudescence des contaminations à la Covid-19, l’Agence régionale de santé et la préfecture ont décidé de revoir leur stratégie en matière de dépistage à la Covid-19", indique la Ville de Bourgoin-Jallieu, "avec son service santé, a décidé d’installer une plateforme de dépistage Covid-19."

Ce centre sera ouvert tous les jours, de 13h30 à 15 heures, et ce pendant au moins trois mois. Il se trouve au 8 passage Saint-Michel. Cette plateforme Covid-19 se chargera en priorité des personnes les plus à risque en termes de diffusion du virus, des personnes disposant d’une prescription médicale, les porteurs de symptômes compatibles avec la Covid-19, les cas contacts, contactés par la Caisse nationale d’assurance maladie ou les Agences régionales de santé, ainsi que les professionnels de santé.

Le dépistage se fait sur rendez-vous auprès du laboratoire Noviale (04 74 93 05 21).