Covid : un Marnais reçu à l'Élysée pour la création d'une journée hommage aux victimes

Lionel Petitpas, habitant de Cormontreuil et président fondateur de l'association Victimes Covid-19 est reçu ce lundi après-midi à l'Élysée. Il doit présenter son projet de journée d'hommage national aux victimes, idée qu'il défend depuis la mort de sa femme du Covid il y a deux ans.

C'est une étape supplémentaire vers la réalisation de son projet de journée d'hommage aux victimes du Covid. Lionel Petitpas, habitant à Cormontreuil et président fondateur de l'association "Victimes Covid-19", est reçu à l'Élysée ce lundi après-midi. Il doit rencontrer la conseillère Santé du président de la République.

"Pour que soient rendus à ces défunts cette dignité"

Il a eu l'idée il y a un peu plus de deux ans, après le décès de sa femme des suites du Covid, qui est partie "comme une pestiférée, comme tous les victimes du Covid à cette époque-là". "Mon épouse est partie en ambulance le 23 mars 2020 et je ne l'ai plus jamais revue. Je suis passé directement à la dispersion de ses cendres une semaine après, sans autre étape intermédiaire", explique le retraité.

La forme de cet hommage reste à discuter avec la conseillère santé. Avant ce rendez-vous à l'Élysée, il a toujours demandé des hommages simples, comme une stèle. Il voudrait aussi une journée de deuil national. Il tient à cet hommage, parce que "la Nation doit se positionner par rapport à ça, pour que soient rendus à ces défunts, ce respect, cette dignité, cette reconnaissance."

En parallèle, son association "Victimes Covid 19" publie officiellement cette semaine un morceau, "Jamais le temps n'effacera" écrite par Ciramarios. Le morceau est en CD et sur les plateformes de téléchargement à partir de vendredi 8 avril. Tous les bénéfices seront reversés à l'association Victimes du Covid 19 et seront utilisés pour construire un mémorial.