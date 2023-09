Covid : un médecin vendéen convoqué par son Ordre pour avoir établi 89 faux pass sanitaires

Il y avait du monde ce mercredi 13 septembre devant le siège du Conseil régional de l'Ordre des médecins des Pays de la Loire. Près de 200 personnes, avec des pancartes, des blouses blanches, toutes rassemblées dans la matinée pour affirmer leur soutien à un professionnel de santé. Le médecin Michel Procureur, basé à Fontenay-le-Comte, était en effet convoqué par ses confrères devant une chambre disciplinaire.

89 faux pass sanitaires

Il lui est reproché d'avoir établi 89 faux certificats de vaccination en 2021 et en 2022, durant la période d'obligation vaccinale liée à l'épidémie de Covid-19. De faux pass délivrés à quelques soignants, à ses patients mais aussi à des proches. De plus, le médecin en question a continué d'exercer son activité avec un faux pass, établi pour lui-même, entre octobre 2021 et mai 2022. Une activité illégale, puisqu'il n'était pas vacciné.

C'est donc pour ces raisons précises que Michel Procureur s'est présenté ce mercredi devant ses confrères de l'Ordre. Le professionnel de santé reconnait tous les faits, et n'hésitera pas à se justifier durant l'audience. "Je ne pouvais qu'enfreindre la loi. Je l'ai fait par conviction". En cause alors à l'époque, les trop nombreux doutes qui entourent la vaccination.

Le médecin avance plusieurs exemples pour étayer son propos, comme celui d'Anthony Rio, ce jeune étudiant en médecine de 24 ans mort d'une thrombose en 2021, après avoir été vacciné à l'AstraZeneca. "Ce sont mes convictions, j'étais terrorisé par ce vaccin".

Michel Procureur l'affirme, il n'a jamais été rémunéré pour avoir délivré ces faux certificats. "J'aurais pu quitter mon poste, mais je voulais protéger mes enfants et mes patients", clame t-il durant l'audience. Il finira tout de même par quitter sa clinique en mai 2022, après une convocation chez les gendarmes, se retrouvant obligé d'abandonner trois mois de consultations déjà prévus pour ses patients.

Face aux risques, Michel Procureur prend donc une retraite anticipée. "Une retraite minorée de 20%" selon l'intéressé, qui est ressorti de l'audience acclamé par toutes les personnes venues lui apporter leur soutien.

Du côté de Jean-François Morin, le président de l'Ordre des médecins de Vendée, qui a déposé plainte, on estime que Michel Procureur n'aurait pas dû continuer son activité aussi longtemps, des mois après l'instauration de l'obligation vaccinale pour tous les soignants. "Qu'il y ait des doutes sur les vaccins, je respecte", affirme t-il. "Certains professionnels ont arrêté leur activité une fois l'obligation vaccinale mise en place. Ce n'est pas le cas pour cette affaire. Il fallait s'arrêter de travailler, c'était la loi".

Un délibéré dans les prochaines semaines

Le Conseil régional de l'Ordre devrait maintenant rendre son délibéré dans les prochaines semaines. Michel Procureur risque la radiation de sa profession.