Covid : un nouveau centre de vaccination ouvre ce mardi à Laigné, « au plus près des habitants »

Le treizième et dernier centre de vaccination sarthois contre le Covid ouvre ses portes ce mardi 11 janvier à Laigné-en-Belin. "Il répond à une demande", confirme Nathalie Dupont, maire de cette commune de 2.400 habitants au Sud du Mans. "Pour les personnes âgées notamment, la proximité est importante", rappelle l'élue. La vaccination sera possible le mardi, le mercredi et le jeudi, de 15h à 19h30. "Nous avons choisi un horaire de fin assez tardif pour offrir des créneaux aux personnes qui travaillent", indique Nathalie Dupont.

La proximité pour convaincre les indécis

Jusqu'à maintenant, les habitants de ce secteur devaient effectuer au moins une demi-heure de route pour se rendre au centre de vaccination de Montval-sur-Loir ou à celui de Changé. "Il en va de l'accès aux soins pour tous", insiste Nathalie Dupont. La maire de Laigné-en-Belin qui préside aussi la communauté de communes Orée de Bercé - Belinois espère que cette offre au plus près des habitants permettra à ceux qui ne sont pas encore vaccinés de franchir le pas. "Mon idée est que la proximité peut favoriser la vaccination", résume-t-elle.

"Une grosse organisation logistique"

L'élue estime également que cette réouverture du centre de Laigné - il a fonctionné jusqu'en octobre 2021 - permettra de réduire les embouteillages dans les autres centres du département. Toutefois ce choix, reconnait-elle, "n'a pas été facile", la logistique requise étant lourde. "Il faut un coordinateur, un médecin en permanence, au moins une infirmière et deux bénévoles pour les tâches administratives", détaille Nathalie Dupont.

Trois jours par semaine

► La prise de rendez-vous pour la vaccination contre le Covid à Laigné-en-Belin peut se faire en ligne, sur Doctolib ou par téléphone au 07.48.11.53.53.

► Ce centre est ouvert trois jours par semaine, le mardi, le mercredi et le jeudi entre 15h et 19h30.