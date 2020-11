Covid : un "ralentissement" de la hausse des contaminations en Moselle, mais toujours "une phase ascendante"

Comment l'épidémie de coronavirus avance-t-elle en Moselle ? On le sait, au niveau national, on commence à voir les effets bénéfiques du confinement. "Il y a effectivement un ralentissement de la croissance" dans notre département, explique Lamia Himer, déléguée territoriale de l'Agence régionale de santé (ARS) en Moselle et invitée de France Bleu Lorraine, "même si on est toujours dans une phase ascendante". Des chiffres à prendre donc "avec une grande prudence."

Dans le détail, le taux d'incidence est de 433,9 cas pour 100.000 habitants. "Pour rappel, il y a un mois, ce taux était à 108, et il y a deux semaines, à 358. Donc ça ralentit, mais ça augmente toujours", précise Lamia Himer. Le taux de positivité est à 17%, et "nous avons environ 4.500 personnes positives par jour".

On a encore une très forte pression sur l'hôpital"

En ce qui concerne les hospitalisations en revanche, pas de ralentissement pour l'instant. Au 9 novembre, 313 personnes étaient hospitalisées en Moselle, pour cause de covid, dont 51 en réanimation. "On a encore une pression très forte sur l'hôpital". Le taux d'occupation au 9 novembre est de 83% : "il y a encore une toute petite marge, liée au fait que les établissement s'organisent pour ouvrir de nouveaux lits". Le pic annoncé est dans les prochains jours, "il faut donc se préparer à l'affronter".

En revanche, il n'y a pas de nouveaux transferts de malades envisagés en Allemagne, comme ça a été le cas il y a quelques jours : "il y avait un aspect préventif, explique Lamia Himer. C'est toujours plus facile d'anticiper d'éventuelles tensions capacitaires que de le faire quand on a un pic et qu'il faut travailler en urgence."

Des cas de Covid dans près de la moitié des EHPAD

Dans les EHPAD, la situation est "assez compliquée", avec environ 45% des maisons de retraite qui ont des situations de covid, en général "assez importantes". Il y a une "surveillance accrue et un travail avec les EHPAD pour les aider, notamment en renforcement des ressources de personnel."

Le but, c'est aussi d'éviter des pertes de chance sur d'autres pathologies."

Lamia Himer qui a un message pour les Mosellans qui pourraient en avoir assez des restrictions : "ce ralentissement, c'est l'effort conjugué de tout le monde, de toutes les mesures. Il faut vraiment continuer à les respecter pour réduire la pression sur l'hôpital (...) le but c'est aussi d'éviter des pertes de chance sur d'autres pathologies, surtout que l'on est pas encore rentrés dans les pathologies hivernales, qui sollicitent chaque année notre système de soin."

Les patients Covid en réanimation, les hospitalisations et le taux d’incidence par département

