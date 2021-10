Covid : "Une dizaine de nouveaux cas par jour" dans le Finistère

L'épidémie de covid marque le pas en Bretagne et particulièrement dans le Finistère, où le taux d'incidence est de moins de 20 cas pour 100.000 habitants.

A la veille de la fin de l'obligation de porter le masque dans l'espace public dans le Finistère, de bonnes nouvelles sur le front du covid : le Finistère est à moins de 20 cas de covid pour 100.000 habitants et est donc concerné par la fin du masque obligatoire lundi dans les classes d'écoles primaires (comme les Côtes d'Armor et le Morbihan, pas l'Ille-et-Vilaine).

La circulation du virus est très ralentie en Bretagne

"Non, l'épidémie n'est pas finie mais il faut reconnaître que la circulation du virus est très ralentie en Bretagne et dans le Finistère en particulier", commente Jean-Paul Mongeat, délégué de l'Agence régionale de santé dans le Finistère. "On a une dizaine de cas recensés par jour mais il ne faut pas baisser la garde."

"78,2% des 12-17 ans ont un schéma vaccinal complet"

Alors que les 12-17 ans doivent ce jeudi présenter aussi leur pass sanitaire pour aller au fast-food ou au cinéma, il estime que "le taux de vaccination des 12/17 ans est assez élevé. 78,2% ont un schéma vaccinal complet à ce jour. La grande majorité a été vaccinée à partir de la fin de l'été avec le contrôle de leurs parents qui les ont emmenés." Vaccination aussi via le collège, le lycée : "On a vacciné avec l'Education nationale, le réseau catholique et le réseau Diwan un peu plus de 2 000 élèves."

Les centres de vaccination vont continuer à fonctionner au moins jusqu'au fin novembre

Et quel avenir pour les centres de vaccination, qui fonctionnent au ralenti ? Un sursis de quelques semaines... "Les centres de vaccination vont continuer à fonctionner au moins jusqu'au fin novembre puisqu'il y a les rappels de troisième dose pour les plus de 65 ans, les rappels deuxième dose pour la population générale et les premières doses ceux qui ne sont pas encore vaccinés."