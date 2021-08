Covid : une étude réalisée à Nancy confirme l'importance d'une troisième dose de vaccin dans les Ehpad

Le professeur Athanase Bénétos, chef du pôle gériatrie du CHRU de Nancy a réalisé une étude auprès de 700 résidents et salariés de maisons de retraite de la région. La baisse de la production d'anticorps chez les personnes âgées rend utile une troisième dose.

Alors que le passe sanitaire est en place dans les maisons de retraite depuis plusieurs jours, que la vaccination sera obligatoire d'ici au 15 septembre (au moins une dose), le gouvernement a annoncé les injections des troisièmes doses pour les personnes les plus fragiles à partir de la rentrée. Une nouvelle dose nécessaire pour ce public selon le professeur Athanase Bénétos, chef du pôle gériatrie au CHRU de Nancy.

Une troisième dose, surtout pour ceux qui n'ont pas eu le Covid

Athanase Bénétos a réalisé une étude dans une dizaine d'établissements de la région. Il s'agissait d'évaluer la production d'anticorps d'environ 400 résidents et 300 salariés vaccinés en début d'année. Selon le médecin, cette étude prouve que la troisième dose est nécessaire surtout pour les personnes âgées qui n'ont pas été infectées par le Covid :

"Les personnes jeunes qui ont eu deux doses ont dans la grande majorité des cas atteint des taux d'anticorps très élevés. Par contre, les personnes plus âgées répondent mais de façon plus modeste. Il faut plus de stimuli contre la Covid, soit l'immunité que l'on développe après la Covid et/ou le vaccin. Pour les personnes âgées qui ont eu la Covid, il faut deux doses. Pour ceux qui n'ont pas eu la Covid, comme la réponse est positive mais qu'elle baisse avec le temps, une troisième dose nous paraît nécessaire."

Une troisième dose qui peut-être délivrée dans la foulée des deux premières ou environ six mois après selon le professeur Bénétos. Le médecin nancéien qui ne conclue pas forcément qu'il faudra des rappels réguliers car on ne connaît pas encore le niveau d'efficacité de cette troisième dose dans le temps.