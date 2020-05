Covid : une famille de Vienne remercie dans un clip les soignants de l'Ehpad où est décédée leur mère et mamie

Une famille de Vienne a souhaité rendre hommage, sur la toile, à travers un clip et une chanson, aux soignants de la maison de retraite qui ont accompagné Paulette, leur mère et grand-mère, décédée, loin de ses proches, le 19 avril du Covid. Par ce geste, ils veulent dire non à "l'Ehpad bashing"!

Paulette allait avoir 89 ans en juillet, mais le Covid-19 l'a emportée avant. Cela faisait deux ans qu'elle vivait à l'Ehpad Victor Hugo de Vienne. Elle y était bien et ses proches lui rendaient souvent visite. Mais à cause du confinement, cela est devenu impossible et Paulette est tombée malade. "Nous n'avons pas pu la revoir. On a pu lui parler par téléphone et mon fils Thomas lui a enregistré une chanson qu'elle a pu entendre pour lui dire qu'on l'aimait. On sait que cela l'a émue. C'était deux jours avant qu'elle nous quitte." explique Michèle, l'une de ses filles.

Paulette, entourée de ses filles Annie et Michèle, lors de l'un de leur visite à la maison de retraite -

Une présence lors des derniers instants de Paulette

Quand Paulette a rendu son dernier souffle, ce sont les soignants de l'Ehpad qui lui tenaient la main. "On sait qu'ils ont fait les gestes qu'on aurait tant voulu faire pour l'accompagner jusqu'au bout." dit Michèle. "Mais de savoir qu'elle n'est pas partie seule, cela nous a apaisés" ajoute-t-elle.

Savoir dire merci

Malgré le deuil et le chagrin, Michèle a eu envie de rendre hommage à ces hommes et ces femmes : "En ce moment, on entend aux infos des gens qui portent plainte contre des Ehpad car leur parent y est décédé du Covid et qu'ils pensent qu'on l'a mal soigné. Il faut arrêter de casser du sucre sur les Ehpad en ce moment. Il y en a peut-être qui ne sont pas très sympathiques on va dire, mais quand des personnes se montrent si humaines pour autrui, il faut savoir leur dire merci." argumente Michèle.

Nos créateurs d'espoir

Son fils Thomas a donc écrit un texte qu'il a intitulé : "Nos créateurs d'espoir" et qu'il slame sur des photos où l'on voit les soignants de l'Ehpad, masques sur le visage, exerçant leur métier.

"Et s'il y a un soir où vous doutez en marchant dans les couloirs, que vous êtes tristes avec des idées noires, n'oubliez pas que vous êtes nos créateurs d'espoir !" peut-on entendre dans le clip qu'il a réalisé grâce aux photos que les soignants lui ont envoyées. "J'ai eu des retours positifs" se réjouit Thomas. "Cela leur a plu et a plu aux autres familles. Le personnel est parfois comme une deuxième famille pour les résidents et eux aussi s'attachent à ces personnes âgées."

Les soignants ont entouré Paulette, quand elle a rendu son dernier souffle, car sa famille n'avait pas le droit d'être près d'elle -

