Covid-19 : une flambée des contaminations en Loire-Atlantique et Vendée

la 7è vague de Covid n'épargne pas notre région avec un bond des contaminations en une semaine : + 58%. Ce qui représente plus de 25.600 cas détectés ces sept derniers jours en Pays-de-la-Loire selon les chiffres communiqués par l'ARS.

Le taux d'incidence est lui aussi est en hausse de 58% . On recense 662 cas positifs pour 100.000 habitants à l'échelle de la région. dans le détail : 661 en Vendée et 781 en Loire-Atlantique. Le nombre a plus que doublé en 15 jours aussi bien en Vendée qu'en Loire-Atlantique.

Dans les hôpitaux de la région, 21 patients covidés ont été recensés dans les services de soins intensifs et de réanimation. Il n'y a pas de saturation à l'heure actuelle.

Face à ce regain de circulation du virus, la ministre de la santé recommande de porter le masque dans les transports en commun.