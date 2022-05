Covid : une vaste étude inédite débute sur la santé mentale des enfants

L'épidémie de Covid a-t-elle dégradé la santé mentale des enfants ? Des études ont déjà été réalisées chez les adultes mais aucune donnée globale n'existe chez les plus petits. A partir de ce lundi donc, et pour la 1er fois au niveau national, débute une grande étude auprès de 30.000 enfants de 3 à 11 ans. Une étude baptisée Enabee menée par Santé publique France.

La santé mentale a un rôle clé dans le développement de l'enfant

Des milliers d'enfants, dont les écoles ont été tirées au sort vont participer à cette enquête. Le but est de savoir comment ils se sentent et si le contexte du Covid affecte leur santé mentale. Stéphanie Monnier-Besnard qui dirige cette étude à Santé publique France explique : "Ce que les enfants vivent a un impact sur la santé mentale et on sait que la santé mentale a un rôle clé dans le développement de l'enfant". Or, jusqu'à présent, il n'existait pas d'étude nationale récente pour savoir comment les plus jeunes ont traversé cette crise.

Parents et enseignants également interrogés

Les enfants seront interrogés à partir du CP, mais les chercheurs veulent aussi avoir l'avis des adultes qui les entourent, parents et enseignants. Toutes les données seront anonymisées et les chercheurs prévoient de dévoiler les résultats en fin d'année.