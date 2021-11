Covid vaccination : objectif 400 000 injections d'ici fin janvier à Nice

Christian Estrosi rouvre le plus grand centre de vaccination de France au Parc des expositions de Nice le 1er décembre afin de réaliser 6 000 injections par jour. Et face à la menace du variant Omicron le maire demande au gouvernement des contrôles renforcés à l'aéroport.

Ce sera le grand centre ouvert à Nice à partir du premier décembre 2021 pour se faire vacciner contre le COVID, que ce soit pour une première, deuxième ou troisième dose. 5000 à 6000 injections pourront être réalisées dans 40 box à l'aide de 250 personnes mobilisées au quotidien.

prendre rendez-vous vite

Les demandes affluent selon le maire de Nice : "90% des 80 000 personnes contactées par SMS par les services de la Métropole de Nice ont répondu favorablement et les cinq premiers jours affichent complet" sur le site de la Métropole : http://vaccincovid19.nice.fr/

Le centre sera ouvert du lundi au vendredi et les samedis 4 et 11 décembre. Il y a deux cas pour lesquels le rendez-vous ne sera pas exigé : si vous avez plus de 65 ans car à partir du 15 décembre il vous faudra justifier d'un rappel pour votre pass sanitaire. Et le rendez-vous n'est pas nécessaire pour ceux qui se lancent dans une première injection.

Variant Omicron : contrôles renforcés à l'aéroport de Nice

Christian Estrosi face à la menace de l'arrivée du nouveau variant Omicron annonce avoir demandé au gouvernement et au Ministre de l'Intérieur "des mesures de contrôles renforcés de tous les passagers en provenance ou en transit venant de pays à risques pour nous assurer qu'ils ne nous transmettent pas ce nouveau variant ( ...) même si on sait qu'il finira pas s'infiltrer par un biais ou par un autre."

92 patients Covid hospitalisés

Dans les Alpes Maritimes le nombre de patients hospitalisés uniquement pour Covid est en hausse depuis 10 jours de près de 46%. Selon Romain Alexandre, délégué ARS pour les Alpes maritimes :"on est passé de 63 patients il y a 10 jours à 92 patients hospitalisés ce lundi 29 novembre dont 22 en réanimation ( contre 92 pour le maximum de patients admis pour Covid en réanimation depuis le début de l'épidémie). C'est 30% de taux d'occupation (…) et en hospitalisation conventionnelle on compte 67 patients, contre 436 au plus fort de la crise. Nous sommes en "vigilance très forte car les chiffres progressent vite en quelques jours". Le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes le 25 novembre est à 328 cas pour 100 000 habitants ( une hausse rapide de 220 en une semaine).