COVID: On vaccine dans un centre commercial sans rendez-vous

La COVID ne passe pas ses vacances sur la Cote d'Azur. Le taux d'incidence est encore en baisse dans notre département. Il est de 15 cas pour 100.000 habitants en cette fin du mois de juin. Une situation qui n'est plus arrivée depuis le 31 juillet 2020. Mieux encore, le taux de positivité laisse présager avec quelques jours d'avance, que la courbe épidémique va atteindre des niveaux qu'on avait plus vu depuis un an. En revanche, la baisse est plus lente dans les services hospitaliers. Il y a encore 158 malades dans les hôpitaux azuréens.

Vacciner dans un centre commercial

Mais cette baisse générale n'est pas pour rassurer les autorités en ce qui concerne la vaccination. Elles veulent encore que le taux de personnes vaccinés montent en cet été. Tout est alors bon pour sensibiliser et motiver la population à recevoir une piqure. Ainsi, un centre de vaccination ouvre ce mercredi matin en plein cœur du centre Commercial Cap 3.000 à Saint-Laurent-du-Var. L'idée est de motiver les personnes venues faire du shopping a s'arrêter pour une dose, sans rendez-vous. Ce centre, l'un des premiers de ce type en France, est géré par les pompiers des Alpes-Maritmes. On y vaccine avec le Pfizer de 10 h à 20 h, sans rendez-vous donc. Une manière simple pour continuer de contrer le variant Delta qui désormais représente dans l'hexagone 20% des contaminations.