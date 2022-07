Covid, variole du singe, chaleurs et crise à l'hôpital : un été sous forte tension en Pays de la Loire

Ce mercredi, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire a parlé d'un "cocktail de risques" cet été dans la région avec deux épidémies en cours, coronavirus et variole du singe, des épisodes de plus en plus fréquents de fortes chaleurs et des services hospitaliers en grande souffrance.

Les autorités sanitaires et les établissements de santé de la région Pays de la Loire sont en état d'alerte, l'été 2022 proposant malheureusement un "cocktail de risques" comme l'a dit ce mercredi le directeur de l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, avec la présence de deux épidémies, le Covid-19 et la variole du singe, des épisodes de fortes chaleurs de plus en plus fréquents et une crise à l'hôpital public en raison du manque de personnel.

Une bonne nouvelle avec la décrue amorcée de l'épidémie de coronavirus. Le pic a été franchi il y a quelques jours, la situation s'améliore même si les niveaux des taux d'incidence dans les départements ligériens restent élevés : 1073 cas positifs pour 100.000 habitants en Loire-Atlantique, 996 en Vendée, 873 en Sarthe, 766 en Mayenne.

L'ARS a également fait le point sur une autre épidémie, la variole du singe.Le 1er juillet dernier, l’OMS faisait part de son inquiétude quant à la flambée des cas en Europe. En France, la Haute Autorité de Santé préconisait d’élargir la vaccination préventive aux populations les plus exposées, ce virus touchant pour l'instant surtout des personnes bi ou homosexuelles. En Pays de la Loire, 19 cas confirmés de variole du singe ont été recensés dont 12 en Loire-Atlantique, 3 en Vendée, 1 en Mayenne, aucun en Sarthe. Des créneaux de vaccination sont disponibles aux CHU de Nantes et d'Angers.

Il y a aussi les épisodes de fortes chaleurs qui malheureusement se succèdent comme celui que nous venons de vivre avec des températures dépassant localement les 40°. L'ARS a rappelé les bons réflexes à adopter (hydratation régulière, porter des habits amples et légers, ne pas sortir de son domicile dans l'après-midi).

Enfin, dans toute la région, de nombreux établissements hospitaliers fonctionnent dans des conditions dégradées faute de personnel suffisant. Des fermetures temporaires, la nuit notamment, des services d'urgence sont programmées, l'ARS parlant pour sa part de "régulation" et assurant que tout est mis en oeuvre pour assurer la sécurité et les soins des patients.