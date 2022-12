Covid : vers un rappel annuel permanent, "comme la grippe" dit l'ARS Occitanie

Seuls 23% des plus de 80 ans et 38% des 60-79 ans sont à jour de leurs rappels.

Au Danemark, l'isolement n'est plus recommandé après un test positif au Covid-19, grâce à la forte couverture vaccinale des plus vulnérables. C'est ce qu'ont indiqué la semaine dernière les autorités sanitaires danoises. Une maladie comme les autres, tant de sérénité face à un virus qui nous pourrit la vie depuis trois ans, cela fait rêver. Il faudrait pour cela que les plus fragiles en France soient davantage vaccinés. Moins de 40% des 60-80 ans ont réalisé leur deuxième rappel.

ⓘ Publicité

Catherine Choma est la directrice Santé Publique de l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie. Elle répond à nos questions.

La situation est-elle inquiétante pour les hôpitaux ?

"Il y en a de plus en plus de nouveaux cas et ça commence à avoir un impact sur les hôpitaux. Cela s'ajoute aux épidémies de bronchiolite qu'on a, mais aussi de grippe. On ne parle pas de saturation mais les hôpitaux sont en tension.

Le gouvernement et les ARS appellent à se faire vacciner. À qui vous adressez-vous ?

Ce sont d'abord les plus de 80 ans, les résidents d'Ehpad, les personnes immunodéprimées, et plus largement les personnes de plus de 60 ans, celles qui ont des commorbidités et leur entourage, ainsi que les personnels de santé. Cela fait un grand nombre de personnes.

Une personne de 30 ans en bonne santé ne peut pas se faire vacciner ?

Si bien sûr, si vous avez des parents âgés ou quelqu'un de fragile dans votre entourage, vous pouvez bien sûr vous faire vacciner.

On ressent une forme de ras-le-bol, on entend beaucoup "c'est bon, j'ai eu trois doses l'an dernier, ça suffit". Que leur répondez-vous ?

Il faut stimuler l'immunité. C'est pour cela que cet automne, on a lancé la campagne de la vaccination, le rappel automnal avec un vaccin bivalent qui est actif sur la souche originale, mais aussi sur les variants qui circulent. Vous savez, c'est un peu comme la grippe ou il faut se faire vacciner chaque année. Là, il faut aller faire son rappel automnal.

Le vaccin protège des formes graves de la maladie mais protège t-il de la contamination ?

Un vaccin, ça ne protège jamais des contaminations. Mais cela nous permet d'avoir les anticorps pour pouvoir réagir plus vite. Donc il faut se faire vacciner. Mais en complément, il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire se laver les mains et surtout porter le masque dans les lieux clos, dans les transports en commun, dans les salles de réunion et surtout là ou il y a des personnes fragiles.

Peut-on se faire vacciner en même temps contre la grippe et le Covid ?

Tout à fait. On peut se faire vacciner en même temps pour les personnes éligibles contre la grippe. C'est une injection dans chaque bras. Mais on peut se faire vacciner en même temps et c'est recommandé. Il est encore temps de se faire vacciner. Pour les fêtes, on met quinze jours à peu près pour avoir les anticorps donc c'est maintenant qu'il faut se faire vacciner. Vous pouvez vous faire vacciner chez le pharmacien, chez votre médecin généraliste.

Conseillez-vous aux familles de porter le masque à Noël en présence de personnes âgées ?

Oui, dans les milieux clos. Il faut surtout en cas de symptômes s'isoler. Il faut aussi aérer les pièces, même avec le froid, quelques minutes. Nous devons protéger les plus fragiles".

En Haute-Garonne, le taux d'incidence du Covid est de 850 cas pour 100.000 habitants, contre une moyenne nationale de 576. 45% des plus de 80 ans ont reçu leur deuxième dose de rappel, contre seulement 28% des 60-65 ans.