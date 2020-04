Coronavirus : après l'apparition de cas dans des Ehpad, le personnel est testé

Depuis quelques jours, des cas de Covid-19 sont apparus, en Mayenne, dans des Ehpad, des hôpitaux locaux et des centres médico-sociaux, alors que toutes les règles de confinement y sont respectées. Les personnels sont désormais testés.

Depuis quelques jours, une grosse semaine, des cas de Covid19 ont été identifiés dans des Ehpad, des hôpitaux locaux et des centres médico-sociaux (où sont accueillies des personnes lourdement handicapées), et cela, alors que les mesures de confinement sont strictement appliquées. Il semble que la contamination provienne de personnels soignants, porteurs du virus, mais asymptomatiques. En réponse, les autorités, la préfecture, l'ARS et l'ADOPS (chargée de la gestion de l'épidémie, ont décidé de faire tester l'ensemble des personnels soignants de toutes ces structures mayennaises.

"En Mayenne, pas de trous dans la raquette"

Les résultats des tests, effectués depuis deux jours sur tous les personnels soignants de ces structures, devraient être connus d'ici la fin de cette semaine. Les soignants, testés positifs, même s'ils ne présentent aucun symptôme, seront immédiatement écartés des résidents dont ils s'occupent.

Pour Luc Dusquesnel, médecin généraliste à Mayenne et coordonnateur de l'ADOPS 53, l'Association Départementale pour l'Organisation de la Permanence des Soins en Mayenne, "tous les Mayennais, suspectés Covid, sont surveillés. Une régulation a été mise en place 24 H/24. Ils sont contactés par téléphone, ils sont éventuellement envoyés, si besoin, dans l'un des huit centres Covid du département".