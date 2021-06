Covid19 : "chaque jour compte, les 15 prochains seront décisifs" prévient le patron de l’ARS Île-de-France

A 15 jours de la dernière phase du déconfinement, Aurélien Rousseau, patron de l’ARS Île-de-France (Agence Régionale de Santé) fait le point sur la vaccination, la deuxième dose avant/pendant les vacances. Invité de France Bleu Paris ce lundi matin, il réagit aux soirées de ce week-end, sur l’esplanade des Invalides à Paris et leur impact sur l’épidémie.

France Bleu Paris : Les images de ce week-end, les centaines de fêtards aux Invalides et ailleurs, c’est « un doigt d’honneur aux soignants » comme le disent plusieurs médecins ?

Aurélien Rousseau : Je n’emploierais pas ce vocabulaire. Mais on est dans une course de fond, on a fait peut-être les deux tiers du marathon parce qu’on vaccine très fort, très vite mais on n’est jamais à l’abri, on n’est pas encore dans l’insouciance. On a tous envie, dans nos vies personnelles de retrouver cette liberté totale mais si on fait ça, et trop vite, on risque de vivre ce qu’on a déjà vécu c’est-à-dire un retour de l’épidémie qui nous rattrape, qui nous prend à contre-pied. C’est le principal enseignement. Elle nous a pris nous, autorité publique à contre-pied. On a fait des erreurs et on a appris collectivement et il faut qu’on partage cette pédagogie. Il n’y a pas de culpabilité à mettre mais aujourd’hui en Île-de-France, il y a 600 patients covid en réanimation, il faut penser à eux.

Que dites-vous aux jeunes qui vivent une période très difficile ?

Dans cette crise il faut toujours comprendre. Ce n’est pas le tout de faire venir d’en haut les injonctions. Le message a leur passer, il est simple : c’est pas parce qu’individuellement on a moins de risque qu’on ne doit pas protéger collectivement. Hors la vaccination, le port du masque, il nous protège des formes asymptomatiques et de contaminer ses parents, ses grands-parents. Il y a encore quelques semaines à tenir. CA fait 18 mois qu’on fait cette course de fond. Ça serait vraiment dommage, à 15 jours près, de ré accélérer. Plus on arrivera bas à l’été – on est à 1.600 nouveaux cas par jour aujourd’hui en Île-de-France, plus on aura un été serein. Les 15 prochains jours sont décisifs. En 15 jours on va pouvoir faire quasiment 2 millions de vaccins. On va extrêmement vite, chaque jour compte, chaque point gagné est à prendre.

Il ne faut pas accélérer le calendrier du déconfinement. Lever le couvre-feu dès maintenant comme le suggère Valérie Pécresse

Chacun est dans ses responsabilités, moi ce que je vois c’est qu’on a des chiffres qui sont bien orientés. Les 15 jours qui viennent sont décisifs, on va faire un peu moins d’un million de vaccination par semaine dans les deux semaines qui viennent. On va faire 750 .000 injections cette semaine, près de 900.000 la semaine du 28 juin. Si on réussit ça, on franchira une étape décisive donc restons prudents ! C’est la condition d’un été un tout petit peu plus serein que ce qu’on a vécu jusqu’à présent.

La vaccination avance en effet, on a dépassé les 30 millions de primo vaccinés. Arrive-t-on à un plafond de verre ? Va-t-on devoir aller chercher les gens ? Est-ce que ça ralentit déjà ?

On va chercher les gens depuis le départ en réalité. C’était notre stratégie. Aujourd’hui on a des taux de vaccination au-dessus des 80% chez les plus de 75 ans et avec l’Assurance maladie, on travaille comme des fous pour ne pas passer à côté des plus précaires, des plus pauvres, de ceux qui sont éloignées du soin. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui il y a des gens qui ont moins le sentiment d’être à risque parce qu’ils sont jeunes, qu’ils sont passés au travers de la maladie jusque-là et qui se demande si c’est indispensable. Oui c’est indispensable ! C’est comme ça qu’on gagnera notre immunité collective !

S’approche-t-on de cette immunité collective justement aujourd’hui ?

Aujourd’hui, en Île-de-France, on a fait 5,3 millions de primo-injections. Les chiffres sont fous, c’est la plus grosse campagne de vaccination de l’histoire de notre pays. Ça fait un peu plus de 55% des adultes. Désormais on peut vacciner les adolescents mais on doit encore gagner sur les populations avec des comorbidités. Il faut absolument les convaincre, ceux qui ont juste besoin d’explications, d’accompagnement, d’aide pour prendre rendez-vous. Pour eux on a une responsabilité collective. Les anti-vax moi à la limite peu importe, je ne vais pas perdre mon temps avec ça.

Etes-vous inquiet à l’approche des vacances ? La deuxième dose à faire en juillet pourrait être compliquée. Doit-on pouvoir la faire dans un centre différent de la première injection ? Ou avancer la date ?

On travaille beaucoup pour organiser cette période justement. On a essentiellement élargi le créneau d’injection de la deuxième dose. Elle est possible entre 35 et 49 jours et exceptionnellement certains centres peuvent la faire au bout de 28 jours. Le but c’est que les gens fasse leur deuxième injection dans le même centre parce qu’on l’oublie mais c’est quand même un défi logistique de tous les jours d’acheminer les doses, de ne pas les perdre. Et donc si on les dispatche partout, on risque de perdre certaines doses. C’est notre ligne rouge : on ne perd aucune dose !