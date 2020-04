Selon le dernier bilan de l’agence régionale de santé ce lundi soir, 5 personnes ont perdu la vie dans l’île depuis ce week-end (4 dans les hôpitaux et une en EHPAD) mais le nombre de cas positifs reste stable.

Covid19 en Corse : 5 décès de plus mais pas de cas supplémentaires dans les hôpitaux

Covid19 en Corse : 5 décès de plus mais pas de cas supplémentaires dans les hôpitaux

344 cas de COVID19 ont été dépistés dans les hôpitaux insulaires à ce jour, 267 à Ajaccio et 77 à Bastia, il n’y a donc pas eu d’augmentation ces dernières heures. En revanche, la mortalité a évolué avec 5 morts de plus, 4 dans les hôpitaux de l’île et un en EHPAD.

37 morts depuis le début de l’épidémie

On déplore ce lundi trois décès à l’hôpital de la Miséricorde à Ajaccio, trois hommes respectivement âgés de 76, 86 et 89 ans, ainsi qu’un décès à l’hôpital de Falcunaghja à Bastia, il s’agit d’un homme de 76 ans. Ce qui porte à 32 le nombre de décès en milieu hospitalier. La cinquième victime recensée ce lundi concerne les EHPAD et porte à 5 le nombre de décès dans ces établissements depuis le début de l’épidémie. Les 28 EHPAD insulaires au sein desquels 32 cas de COVID19 confirmés ou possibles ont été recensés.

De nombreux retours à domicile

68 personnes atteintes par le COVID19 sont hospitalisées en Corse ce lundi, 54 à Ajaccio et 14 à Bastia. Parmi ces personnes, 24 sont en service de réanimation ou soins intensifs, 22 à l’hôpital de la Miséricorde et 2 à Falcunaghja. La situation semble donc plutôt stable de ce côté-là, sachant que 115 personnes ont pu regagner leur domicile depuis le début de la crise. On peut également noter ce lundi les derniers chiffres concernant le dépistage ambulatoire, dans les laboratoires de ville, depuis le 23 mars 1760 tests ont été réalisés dont 144 positifs.