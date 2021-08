Covid-19 : le plan blanc régional déclenché en Corse

Afin d’adapter les capacités d’hospitalisations dans l’île et faire face à la crise sanitaire l’agence régionale de santé de la Corse a pris la décision de déclencher le plan blanc régional dès ce mardi et pour au moins un mois. « La circulation virale et plus particulièrement du variant delta s’accélère en Corse avec un taux d’incidence de 650 cas pour 100.000 habitants » indique ce mardi après-midi l’ARS dans son communiqué. Un taux qui atteint 830 dans le département de la Haute-Corse particulièrement sous tension depuis la mi-juillet et l’épisode des clusters balanins. Des contaminations qui augmentent de façon exponentielle et qui, cette nouvelle vague ne faisant pas exception, ont désormais un effet sur les hospitalisations.

La situation s’est particulièrement tendue ce week-end avec pour exemple un nombre de patients dits Covid pris en charge au sein du centre hospitalier de Bastia qui est passé de 7 le 26 juillet dernier à 35 à ce jour et où les taux d’occupation dépassent les 79%.

Déprogrammations et maintien des filières vitales

En conséquence « des mesures complémentaires à la mobilisation interne des établissements de santé sont mises en œuvre » selon l’ARS tout en « sanctuarisant les filières : urgences, cancérologie et celles dont le report de prise en charge induirait une perte de chance » explique le communiqué qui précise la nécessité d’organiser les déprogrammations d’interventions afin de permettre la prise en charge des patients et la priorisations de leurs transferts. Afin de préserver les établissements référents Covid, il est également indiqué par l’agence de santé que « les transferts de patients ne relevant pas de plateaux techniques » doivent être évités.

Un réexamen régulier de la situation sera effectué par l’ARS en lien avec les opérateurs en santé et amènera à une éventuelle adaptation de ces dispositions.