Covid19: l'Auvergne encore à l'abri de la quatrième vague mais le nombre de malades augmente

Ce mardi 17 août, il y avait 127 malades de la Covid19 hospitalisés en Auvergne, dont 22 en réanimation. La moitié d'entre eux est soignée au Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand. Des chiffres qui augmentent lentement mais sûrement. Si on prend l'exemple du CHU, le nombre de patients est resté stable en réanimation, trois ou quatre, alors qu'ils sont une douzaine actuellement. Des malades hospitalisés qui sont soit vaccinés mais immunodéprimés, donc plus susceptibles d'être touchés, soit qui ne sont pas vaccinés et qui sont de plus en plus jeunes.

La situation sanitaire en Auvergne au 17 août - source Covidtracker

L'augmentation du nombre de malades est à peu près similaire à ce que l'on observait l'année dernière à la même époque. Les courbes se ressemblent mais cela ne devrait pas durer grâce à la vaccination. Mais les médecins du CHU se posent maintenant la question de la grippe qui arrive traditionnellement en automne. En 2020, il n'y a quasiment pas eu de grippe saisonnière. Les gestes barrières y sont certainement pour quelque chose mais il n'y a aucune certitude que cela soit pareil cet hiver.