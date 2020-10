Covid19: la Métropole de Clermont-Ferrand proche du couvre-feu

Le taux d'incidence dans l'agglomération clermontoise est de 333. Il s'agit nombre de personnes contaminées par le coronavirus pour 100.000 habitants. Il est même de 377 chez les plus de 65 ans. Deux chiffres nettement au-dessus du niveau d'alerte. Le seul critère qui reste positif, ce sont les 20% des lits de réanimation de la métropole occupés par des malades Covid.

Clermont-Ferrand au milieu de métropoles les plus touchées par l'épidémie - Santé Publique France

Tous les critères ne sont donc pas en rouge mais il y a malgré tout de fortes chances que le couvre-feu concerne la métropole clermontoise dès ce week-end. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement a précisé ce mercredi qu'un certain nombres de départements vont basculer en alerte maximale. Ils seront annoncés ce jeudi, lors du point presse hebdomadaire consacré à la situation sanitaire.

Uniquement Clermont ou tout le Puy-de-Dôme?

Signe de l'inquiétude du gouvernement, c'est Jean Castex, le premier ministre, qui tiendra ce point presse hebdomadaire et non pas Olivier Véran, le ministre de la santé. Le suspense est assez limité et les restaurateurs clermontois se préparent déjà à cette contrainte supplémentaire puisqu'ils devront fermer à 21 heures au plus tard. Ils ont déjà mis en place le registre obligatoire pour noter les coordonnées de leurs clients au cas où l'un d'entre eux serait testé positif.

La seule question qui reste incertaine, c'est de savoir si c'est uniquement la métropole clermontoise qui sera placée sous le régime du couvre-feu ou bien si ce sera étendu à l'ensemble du département du Puy-de-Dôme.

Pour la Haute-Loire, à priori, pas de couvre feu à venir mais le préfet du département a dores et déjà étendu les mesures sanitaires. Parmi celles-ci, il y a la fermeture des établissements sportifs couverts, des clubs de sport et des gymnases.