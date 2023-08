Covid19 : la Somme pour le moment épargnée par la recrudescence de cas ?

Selon Santé Publique France, "la vigilance se maintient". Dans son dernier bulletin publié ce vendredi , l'instance note bien une augmentation du nombre de passages aux urgences pour suspicion de covid19 : + 31% du 31 juillet au 6 août, comparé à la semaine précédente. Mais la Direction Générale de la Santé rappelle que les chiffres restent faibles.

L'augmentation des cas est pour l'instant localisée dans le Sud-Ouest de la France, surtout dans les Landes et en Pyrénées-Atlantiques en raison des rassemblements liés aux fêtes de Bayonne, notamment.

L'hôpital d'Abbeville rétablit le masque obligatoire dans certains cas

Si au CHU d'Amiens, on n'a pas noté d'augmentation de cas de covid19, du côté de l'hôpital d'Abbeville, on confirme "une légère recrudescence" des cas liés au variant Eris. Ce vendredi, trois patients hospitalisés étaient testés positifs, contre cinq mercredi. Des personnes prises en charge pour des angines ou des gastros, précise t-on au sein de la direction, et qui ont ensuite été dépistées parce qu'elles ont un profil à risque. La surveillance concerne particulièrement les équipes soignantes, avec déjà quelques arrêts de travail à cause du covid19.

L'hôpital d'Abbeville ne parle donc pas de "vague", plutôt d'un "frémissement". L'établissement reste vigilant et a quand même rétabli deux mesures : le masque est de nouveau obligatoire pour les soignants des services qui comptent plus de trois cas, mais aussi pour les visiteurs qui viennent voir une personne testée positive.