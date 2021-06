Covid19 : la vaccination des ados possible dès le 15 juin

Dès ce mardi 15 juin, la vaccination contre le coronavirus est lancée pour tous les adolescents âgés de 12 ans et plus. Une vaccination qui doit être approuvée par les deux parents.

"Bien sûr que je veux me faire vacciner : je déteste le Covid-19, il nous empêche d'avoir une vie normale !" crie presque Juliette. A 7 ans, elle n'est pas encore éligible à la vaccination.

Dès ce mardi 15 juin, la vaccination est ouverte aux 12-17 ans uniquement en centres de vaccination et avec le sérum de PfizerBioNTech. Pour en bénéficier, les adolescents doivent être accompagnés d'au moins une des personnes ayant l'autorité parentale.

Mais les deux parents doivent tout de même donner leur accord, en signant une autorisation. Et ce n'est pas gagné chez Lionel : "on en a parlé hier et ma femme est pas trop pour mais moi je suis pour. Pour l'instant c'est en discussion".

Ouvrir la vaccination à cette partie de la population, qui représente près de 3 millions et demi de personnes, doit permettre de lutter contre la circulation du virus.

Romane ne le ferait d'ailleurs pas pour elle :"ce serait plutôt pour les autres, les adultes, les personnes à risque"'.

Mais beaucoup veulent encore attendre, comme Clémence : "on n'est pas contre mais on va demander l'avis de proches, qui font de la recherche en immunologie. On attend leur feu vert et si c'est le cas, on fera vacciner les enfants sans hésiter".

Sa sœur, Agathe, a 15 ans et ne voit d'ailleurs pas pourquoi elle se précipiterait à trouver un créneau : "tant que je porte le masque et que je respecte les gestes barrières, je vois pas pourquoi je me ferai vacciner tout de suite"'.