Covid-19 : le Préfet de la Moselle adresse un message de vigilance

La Première Ministre, Elisabeth Borne, a fait un point, mardi, sur la nouvelle vague d'épidémie de Covid-19 avec les ARS et les Préfets de départements. Le Préfet de la Moselle, Laurent Touvet, relaie son message de prudence et de rappel des bons gestes pour se protéger du virus.

"Pour une fois, la Moselle n'est pas aux avants postes." Laurent Touvet a raison, la carte des contaminations au Covid-19 est uniformément rouge sur l'ensemble de la France avec cette nouvelle vague qui accompagne le début de l'été. Le Préfet de la Moselle a participé à la réunion en visioconférence avec Elisabeth Borne et les Agences régionales de santé pour faire un point sur l'épidémie. "C'est un message de vigilance que la Première Ministre nous a demandé de le porter" indique Laurent Touvet, "chacun a bien conscience que le Covid n'a pas disparu."

La situation sanitaire en Moselle :

150.000 cas étaient recensés ces dernières 24h dans le pays, contre 95.00 il y a une semaine. Le taux d'incidence en Moselle dépasse les 550 cas pour 100.000 habitants. Pour autant, la situation à l'hôpital n'inspire pas encore d'inquiétude avec un peu moins de 200 hospitalisations et 9 patients en soins critiques dans le département.

Des conseils, pas d'obligations

Il n'y a donc pas, à ce stade, de nouvelles restrictions à annoncer, mais certaines recommandations à caractère non obligatoire : les gestes barrières, le port du masque dans les lieux de "promiscuité" et les transports en commun. "Je suis certain que toutes les personnes responsables qui n'ont pas envie de tomber malade pendant leurs vacances auront à cœur d'être prudentes" prévient le Préfet, "nous savons bien que les personnels hospitaliers ont aussi besoin de prendre des vacances et que peut être, ils seront moins nombreux dans les hôpitaux cet été. Ce sera plus difficile d'accueillir des malades, donc vraiment, faisons tous attention."

La stratégie de vaccination ne change pas pour le moment : un retour des vaccinodromes n'est pas d'actualité et les autorités font toujours confiance à la médecine de ville. "Toutes les personnes de plus de 60 ans sont appelées à faire leur deuxième rappel. Pour l'instant, seules 10 % d'entre elles l'ont pratiqué. Donc il y a vraiment des marges de progrès."