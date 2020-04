Covid19 : les psychiatres à l'écoute

Depuis le début de l'épidémie de Covid19, les psychiatres sont nombreux à s'être mis à la téléconsultation, une manière de garder le lien avec leurs patients, souvent très angoissés, sans risquer de les exposer à la contamination. Depuis ce mercredi, la CPAM a donné son accord pour que les patients n'ayant pas de smartphone ou d'ordinateur, puissent bénéficier de consultations par téléphone. Un moyen supplémentaire pour éviter l'isolement des personnes à risque et leur éventuelle hospitalisation.

"Pour les personnes âgées ou les enfants, ça se passe très bien"

Comme le dit le docteur Landelle, psychiatre à Laval, ça ne vaut pas une consultation au cabinet : "Par video, et encore plus par téléphone, il est difficile de voir l'expression d'un visage ou d'interpréter le langage du corps" mais il faut bien s'adapter à cette période exceptionnelle, le principal étant de rassurer les patients et donc d'être présents pour eux. Pour le docteur Samir Dumessie, psychiatre à Laval, "cela se passe très bien, aussi bien pour les enfants qui s'adaptent vite à cette technique, que pour les personnes âgées".

"Les patients ont besoin de pouvoir parler à leur psy"

De nombreux patients ont exprimé leur inquiétude à devoir se déplacer jusqu'au cabinet de leur psychiatre. De leur côté, les praticiens ont rapidement pris des mesures pour éviter à leur patients de sortir de leur confinement pour venir en consultation. De nombreux cabinets de psychiatres ont donc fermé leurs portes. Pour les patients anxieux ou chroniques, ces fermetures sont angoissantes. "Le fait de pouvoir appeler son psy, savoir qu'il reste joignable, explique le docteur Henriette Tapasu Koy, psychiatre à Mayenne, est très important, dans cette période. Les gens ont besoin d'appeler leur psy".

Davantage d'appels chez les psychiatres

Pour le moment, les psychiatres n'ont pas constaté d'augmentation du nombre des passages à l'acte suicidaires ou des décompensations. En revanche, les appels angoissés sont de plus en plus nombreux. "Les personnes phobiques, celles qui ont peur des microbes, des maladies, ou qui souffrent d'angoisse de mort appellent beaucoup", explique le docteur Isabelle Ollivier, psychiatre à la clinique de Pritz, à Laval. Comme ses confrères, elle tente de rassurer mais "il est vrai qu'il est difficile de rassurer, alors que les informations changent continuellement", reconnait-elle. Et tous les psychiatres le disent : il faut actuellement beaucoup de souplesse et s'adapter, au cas par cas.