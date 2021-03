Covid19 - Plusieurs campagnes de dépistage massif dans les Côtes d'Armor

"L’évolution des indicateurs sanitaires confirme une accélération de la circulation du Covid dans les Côtes-d’Armor", prévient la préfecture des Côtes d'Armor ce vendredi 12 mars. Le taux d’incidence, même s'il demeure est bien en-dessous de la moyenne nationale, s’élève dans le département à 120,3 pour 100 000 habitants contre 87,2 le 25 février.

Dans ce contexte plusieurs campagnes de dépistage massif sont organisées dans les Côtes d'Armor. Ce sera le cas ce dimanche entre 8h30 et 13h sur le marché de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc, puis la semaine prochaine sur le campus universitaire de Saint-Brieuc et au Mené. Pas besoin de rendez-vous, il suffit de se munir de sa carte vitale et d’une pièce d’identité.

Ce vendredi à Ploufragan dans l'agglomération de Saint-Brieuc, 204 personnes ont ainsi été testées.

