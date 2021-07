Covid19, un cluster de 50 personnes en Balagne

Une cinquantaine de cas positifs au Covid-19 identifiés en Balagne selon une communication commune de la préfecture de Haute-Corse et de l’agence régionale de santé. Ce cluster est une première selon les autorités et ne concerne que des jeunes.

Une cinquantaine de cas de Covid 19 ont été détectés "suite à des événements festifs datant d’il y a environ une semaine et auxquels plusieurs centaines de personnes ont participé", annonce la préfecture de la Haute-Corse dans un communiqué commun avec l'ARS samedi 10 juillet.

Ces clusters sont d’une "ampleur jamais vue en Corse" et il s’agit de personnes « âgées de 20 à 35 ans qui, pour la majorité, sont des résidents corses, présentant des symptômes » est-il précisé. Des jeunes ayant participé à trois soirées privées regroupant parfois plus de 100 personnes selon les premières informations. "Il y avait plusieurs personnes positives parmi les participants à ces trois moments festifs et du coup la contamination s'est faite rapidement” indique Marie-Hélène Lecenne..” Pour nous, même si on va faire le contact tracing, une de ces fêtes c'est sans doute entre 100 et 200 personnes. De fait, le contact tracing se trouve finalement contraint” précise la directrice de l’agence régionale de la santé. "C'est pour ça qu'on a fait cet appel à test pour pouvoir les identifier. _La chaîne diffusion est active_. Ça veut dire contamination d'autres jeunes, contamination de l'environnement familial et éventuelle contamination d'une personne vulnérable qui, elle, pourrait développer des formes graves. D'où l'importance de l'isolement et puis pour les personnes qui ont participé, mais qui ne présentent aucun symptôme, d’aller se faire tester” s’inquiète Marie - Hélène Lecenne.

Une explosion des cas ces prochains jours ?

La préfecture cherche encore à établir le lien avec ces événements mais "si cela se confirmait, il s’agirait d’un comportement particulièrement irresponsable et dangereux pour la santé de la population", souligne-t-elle.

“Les Autorités sanitaires s'attendent à une augmentation importante des cas dans les jours à venir” indique Medji Jamel, le directeur de cabnet du préfet de la Haute-Corse. “Effectivement, ce ne sont pas des événements qui sont interdits où illégaux. Ils peuvent se tenir dans la sphère privée ou dans la sphère publique. Néanmoins, on sait bien que le virus continue de se propager. Il est présent en Corse comme ailleurs. Il faut vraiment être prudent et responsable. Et la mesure qu'on met en place, évidemment la vaccination dont on sait qu’elle est le rempart principal contre ce virus” précise le représentant de l’Etat.

“_A cette heure, on ne on ne sait pas quelle est l'ampleur de ce cluste_r. Les gens vont se faire tester dans les jours à venir. Il faut plusieurs jours pour avoir des symptômes. Donc on mesure encore mal l'ampleur de ce cluster” rajoute encore Medji Jamel. Et de conclure : “_Il est trop tôt pour envisager des mesures, d'autant qu'_il y a un conseil de défense sanitaire lundi matin, que préside le président de la République. On verra à l'issue si des mesures sont nécessaires.”

L’identification des cas contacts et l’isolement de ces personnes est donc en cours. Mais la préfecture craint d’ores et déjà que ces foyers de contaminations entraînent "une sévère dégradation de la situation sanitaire dans le département et, s’ils devaient se traduire par des hospitalisations, faire peser un risque réel sur le système hospitalier."

Les autorités appellent les habitants du département à limiter leur participation à ce types d’événements, se faire tester régulièrement, limiter leurs contacts avec des personnes à risque, respecter les mesures barrières et se faire vacciner.