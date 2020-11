Covid-19 : en Mayenne, une dame de 73 ans aurait-t-elle été contaminée à l'hôpital de Laval ?

Elle s'appelle Nicole. Elle a 73 ans et vit, avec son époux à Aron, en Mayenne. Il y a quelques semaines, le cancer qu'elle combat depuis plusieurs mois s'est réveillé. Elle est alors hospitalisée, en service de médecine interne, au 7e étage de l'hôpital de Laval. A son arrivée, elle passe un test Covid : négatif, d'après son époux. Quelques jours plus tard, elle développe les symptômes et est, cette-fois ci, testée positive.

Pour son mari, "pas de doute, elle a attrapé la Covid à l'hôpital". Il explique : "pour aller se doucher, elle doit passer dans le couloir, c'est probablement là qu'elle l'a attrapé". Du côté des soignants, d'après une source que nous avons contactée, "ce virus est imprévisible, on ne peut pas savoir comment s'est faite la transmission", dit-on.

Patients Covid et "non Covid" séparés par une porte

Depuis le milieu du mois d'août, les syndicats et notamment Force Ouvrière, réclamaient à la direction la réorganisation du service de médecine interne de l'hôpital de Laval. En effet, le septième étage était divisé en deux partie : la première accueillait des patients cancéreux, souvent très immuno-déprimés et la seconde partie, elle, des patients Covid. Les deux n'étant séparées que par une porte au milieu du couloir. Pour Maxime Le Bigot, secrétaire départemental FO Santé de la Mayenne, "il y avait des risques de contagion". Le 19 août dernier, les personnels soignants s'étaient mis en grève, pour réclamer un réaménagement du service et des personnels supplémentaires. Depuis mercredi 4, le service a été réaménagé.

Le service réorganisé depuis mercredi

Depuis ce mercredi, la direction de l'hôpital a décidé que le service du 7e étage, ne recevrait plus que des patients Covid et elle s'explique : "Lors de la 1ere vague, l'établissement avait été réorganisé, avec des unités dédiées aux patients Covid. Au début de l'été, compte tenu du faible nombre de patients Covid, ils ont été pris en charge au 7e C, compartimenté en deux secteurs. Face à l'accélération de la circulation du virus, le service va, de nouveau, à partir du 4 novembre, être complétement dédié à la prise en charge des patients Covid". Quant à la transmission du virus, difficile de savoir si elle a pu se faire à l'hôpital, "lors de visites ou par d'autres patients". Pour limiter les risques, les visites sont interdites depuis le 30 octobre.

Et toujours des manques d'effectifs, pour les syndicats

Il est à préciser que, lorsque les patients se trouvaient tous au même étage, les mesures d'hygiène étaient respectées par les soignants, masques, désinfection, habillage et même un circuit spécifique pour les patients Covid, différent des autres patients. Cependant, pour FO " il a fallu se battre pour que les soignants ne passent plus des uns aux autres et soient attachés, soit aux Covid, soit aux non Covid", poursuit Maxime Le Bigot qui continue de dénoncer le manque de moyens et de personnels à l'hôpital, ce qui n'est, évidemment, pas propre à Laval.