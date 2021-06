Covidliste recherche des non vaccinés en Côte-d'Or pour éviter le gaspillage de doses

Covidliste, le site de mise en relation entre volontaires et points de vaccination, lance un appel aux volontaires à la vaccination de 10 départements dont la Côte-d'Or, à s'inscrire sur le site pour disposer d'un rendez-vous au plus vite et ainsi éviter les doses perdues.