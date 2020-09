Covid-19 : les fêtes de plus de trente personnes interdites dans les Yvelines

Comme tous les départements classés en zone "alerte" par le ministère de la Santé, les Yvelines interdisent les rassemblements festifs de plus de trente personnes dès lundi. A partir du 1er octobre, les personnes de plus de 11 ans devront porter un masque près des écoles et des gares.

La France est désormais découpée en quatre, en fonction de la circulation du coronavirus : "alerte maximale" pour Aix-Marseille et la Guadeloupe, "alerte renforcée" pour Paris et sa petite couronne et dix autres grandes villes, "alerte" pour 69 autres départements, et aucune alerte pour les autres. Le département des Yvelines est classé en zone d'alerte.

A ce titre, le préfet interdit à partir de lundi 28 septembre 8h les rassemblements festifs et familiaux de plus de trente personnes, dans les établissements recevant du public.

Toutes les personnes âgées de plus de onze ans devront également porter un masque à partir du jeudi 1er octobre aux abords des établissements scolaires et des gares.