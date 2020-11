Ouverture prochaine d'une maison hospitalière au sein de l'Institut du Cancer de Montpellier

Bénéficier de l'ensemble des soins tout en étant comme à la maison. En mai 2021, une maison hospitalière verra le jour au sein de l'enceinte de l'Institut du Cancer de Montpellier. Ce lieu permettra aux patients de l'ICM et à leurs proches de disposer d'un logement où ils ne recevront pas de soins mais pourront y dormir après avoir passé la journée à l’hôpital. Ils bénéficieront d'un confort hôtelier avec neuf chambres (soit 16 lits), mais aussi une salle à manger, un séjour, un salon télévision ou un bureau. Le tout pour 40 euros la nuit.

Avec ce lieu de vie, les malades recevant régulièrement des soins à l'ICM, n'auront pas à effectuer de trajet entre l’hôpital et leur domicile ou un hôtel. Moins de trajets et donc moins de fatigue.

Cette maison hospitalière permettra d'accueillir plusieurs patients mais aussi leur famille. Tout le monde pourra se retrouver pour faire la cuisine et partager des moments de convivialité, comme l'explique Jean-Marie Brugeron, directeur adjoint de l'ICM :

"Les patients ont la possibilité de ne pas se retrouver le soir, tout seul, dans un hôtel, confrontés à leurs problèmes."

Jean-Marie Brugeron, Directeur Adjoint de l'Institut du Cancer de Montpellier Copier

Désengorger les chambres d’hôpital

Enfin dernier atout pour cette maison hospitalière, elle va permettre de fluidifier l'activité hospitalière en amont et en aval des séjours hospitalier en libérant des lits. Les pouvoirs publics demandent à ce que les séjours soient de plus en plus courts pour limiter les frais. La maison hospitalière est donc idéale pour combiner confort et soins perfectionnés selon Jean-Marie Brugeron :

"Nous voulons offrir au patient les soins les plus techniques possibles et en même temps avoir une attention particulière à ses besoins, dans le cadre d'une humanité toujours affirmée."

Jean-Marie Brugeron, un objectif économique et humain Copier

Cette maison hospitalière de 295m² est implantée dans l'enceinte de l'ICM, et sera gérée par l'Association des Œuvres de Saint-Jean qui s'occupe également de 9 maisons de ce type en France. Le projet, d'un coût de 400 000 euros, est financé à part égale entre l'ICM et l'Association des Œuvres de Saint-Jean et bénéficie d'une subvention de 150 000 euros de la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. 2.500 à 3.000 personnes sont attendues chaque année.