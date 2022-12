Crèches et Ehpad à Poitiers : "Nous gérons deux épidémie de front" estime la directrice du CCAS de Poitiers

Le Centre communal d'action social de Poitiers (CCAS) gère douze crèches et six établissements pour personnes âgées. "Evidemment la bronchiolite et le Covid sont au cœur de nos préoccupations en ce moment", explique Gaëlle Périgaud-Morlat, la directrice du CCAS.