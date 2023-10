Créer une "territorialisation de l'offre" pour sauver l'hôpital de Bagnères-de-Bigorre

A l'occasion de l'opération "Ville morte" organisée ce mercredi 4 octobre à Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), pour défendre l'hôpital, et notamment le service d'urgences, fermé la nuit depuis 2021, et régulièrement en mode dégradé la journée, Nicole Darrieutort, médecin, adjointe à la mairie chargée notamment de la santé, et également conseillère départementale, était l'invitée de France Bleu Béarn-Bigorre.

Cette opération "Ville morte", c'est quoi ? C'est un cran plus haut dans la mobilisation, puisqu'on rappelle qu'il y a déjà eu des manifestations, notamment le 6 septembre dernier ? C'est pour marquer les esprits ?

Oui c'est un cran plus haut. Je suis vraiment très mobilisée sur cette action On s'associe vraiment, nous les élus, à cette action. Mais juste un petit bémol pour dire qu'on n'a pas été trop concertés, ni sur le timing, ni sur ce type d'action. Mais effectivement, il le faut. Cela concerne toute la ville et tout le bassin de santé de la Haute-Bigorre

Ces urgences sont vraiment en danger ou pas ?

On voit un petit peu partout qu'il y a des fonctionnements en mode dégradé. C'est arrivé à Pau, c'est arrivé à Oloron, cela arrive chez nous. Mais on espère que non. Moi, j'essaie chaque fois de donner un message optimiste, positif et d'espoir puisque je fais partie aussi du CTS (le comité territorial de santé). J'ai travaillé activement avec l'ARS (Agence régionale de santé), avec des échanges constructifs et des allers-retours avec la direction régionale des services d'Occitanie. Dans le plan régional de santé qui va fixer les autorisations d'ouverture, de soins et de matériel pour les cinq ans à venir, il est écrit que Bagnères a l'autorisation d'ouvrir les urgences toute la journée. Il se trouve qu'il n' y a pas assez de médecins. Nous, ce qu'on souhaite créer, c'est une territorialisation de l'offre.

Et quelle serait la solution ? Gérer territoire par territoire ?

Je pense à un groupement hospitalier de territoire. On a plusieurs hôpitaux, Lourdes, Tarbes, Bagnères, Lannemezan sans oublier Vic-en-Bigorre, au nord du département. On souhaiterait que ces équipes soient dans un pool commun et qu'on puisse répartir les médecins sur les différents services d'urgences, par exemple.

Ce qui n'est pas le cas pour le moment...

Parce que Bagnères est une variable d'ajustement, ce que nous regrettons. Nous revendiquons quand même qu'on ne soit pas fermés parce qu'il n'y a pas assez de médecins alors que nous aurions de la ressource. Pour le moment, l'hôpital de Tarbes ne fait pas de contrat. Et on regrette un petit peu ce manque de transparence. Pourtant, on a eu un signal très fort de l'ARS. Le directeur général s'est déplacé en personne. Il y a eu des propositions, des pistes pour des contrats et nous ne voyons toujours rien venir. Donc voilà, je m'associe à la douleur.

Ce qui est important de comprendre, c'est que cela concerne vraiment tout le bassin de population. Si vraiment il y avait une fermeture des urgences, cela serait un problème pour un grand nombre de personnes. Parce qu'il y a les habitants et tous les curistes aussi...

Oui, mais on se bat là-dessus. Moi, en tant qu'élu mais aussi médecin. Il ne faut pas engorger Tarbes. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de solution trouvée pour le moment.

Est-ce qu'il va y avoir d'autres fermetures en octobre, aux urgences ?

On ne sait pas s'il y aura des fermetures, mais je sais qu'il y a des trous dans les plannings. C'est dégradé aussi sur Tarbes. Evidemment, on ne va pas leur demander. Il faut réfléchir, on reste logique. Mais ici, il y a des possibilités et moi j'attends que la direction soit transparente par rapport au contrat qu'ils ont proposé de faire.