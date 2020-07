Crest : le maire rend obligatoire le port du masque sur les marchés et brocantes

Le port du masque devient obligatoire sur les marchés et les brocantes de Crest dans la Drôme à partir de ce samedi 1er août et jusqu'à la fin du mois de septembre.

Le maire de Crest, Hervé Mariton, a pris cette décision ce vendredi suite à l'apparition de trois nouveaux cas de Covid-19 sur sa commune.

"Sur les marchés et les brocantes, il y a la rencontre de beaucoup de monde, avec une promiscuité et un brassage de population locale, touristes de France et de l'étranger" - Hervé Mariton, maire de Crest