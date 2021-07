VIDÉO - Créteil : une maison pour soigner l'obésité hors de l'hôpital

Un Français sur deux est en surpoids ou obèse, selon la dernière étude de la Ligue contre l'obésité. À Créteil (Val-de-Marne), La maison de Nora accueille les personnes obèses, en-dehors du cadre froid des hôpitaux, pour les accompagner et changer leur regard sur elles-mêmes.

Les Français sont de plus en plus gros. La moitié d'entre-nous est en surpoids ou obèse. L'obésité concerne désormais 17% des adultes, soit 1 644 913 personnes en France, selon une étude publiée ce mercredi par la Ligue contre l'obésité.

L'obésité n'est pas considérée comme une Affection longue durée (ALD) en France © Radio France - Nicolas Joly

Une maison pour accueillir des "hôtes"

Aide-soignante pendant 20 ans dans le domaine de l'obésité, Nora Klein affirme avoir côtoyé plus de 8 000 patients. Elle a ouvert en mai, à Créteil (Val-de-Marne), une maison pour accueillir les personnes obèses, en-dehors du cadre médical classique, parfois abrupt.

Ici, pas de patients, mais des "hôtes". Une décoration chaleureuse remplace les couloirs blancs de l'hôpital et les meubles sont adaptés aux besoins des clients. "Tous les espaces de la maison de Nora ont été pensés en se mettant dans la peau de personnes en surpoids", explique l'architecte Marc Sandoz.

Nora Klein a passé près de 20 ans auprès de personnes obèses en tant qu'aide-soignante © Radio France - Nicolas Joly

Plusieurs facteurs pour la prise et la perte de poids

16 personnes sont suivies ici. Elles ont mal vécu le confinement, explique Nora Klein : "Toutes les personnes ont repris du poids, il y a eu des cas de tentatives de suicide et il y a eu beaucoup de déprime de la part de nos hôtes".

Cours de cuisine, séances de sport, ateliers de maquillage et même massages. Le professeur Jean-Marc Chevallier a beau être précurseur en chirurgie de l'obésité, il assure que la perte de poids n'est pas qu'une question médicale. Selon lui, "30% des gens qui sont opérés ne reviennent pas en consultation après, parce qu'ils considèrent que le geste opératoire, c'est la fin de leurs soucis, et ils ne veulent plus entendre parler des médecins après".