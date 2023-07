Creuse : 56 communes de l'est et du sud-est du département privées d'eau potable

Il ne faut pas boire l'eau du robinet dans 56 communes de l'est et du sud-est de la Creuse

Attention si votre commune est alimentée par le réseau de distribution du SIAEP de la Rozeille. Des traces de toxines ont été détectés et l'eau est impropre à la consommation dans 56 communes de la Creuse desservies par l'usine de production de Magnat-l'Etrange.. Il ne faut ni la boire ni l'utiliser pour cuire ou laver des fruits et légumes. On peut en revanche s'en servir pour faire la vaisselle, faire tourner sa machine à laver, pour prendre une douche ou laver ses sols. Un numéro de téléphone est en service pour toute information : 05 55 51 57 60

La liste des communes concernées

Alleyrat

Arfeuille-Chatain

Aubusson

Auzances

Beissat

Bellegarde-en-Marche

Blessac

Bosroger

Brousse

Budelière

Bussière-Nouvelle

Chambonchard

Chambon-sur-Voueize

Champagnat

Chard

Charron

Chatelard

Evaux-les-Bains

Fontanières

La Chaussade

La Serre-Bussière-Vieille

La Villetelle

Le Chauchet

Le Compas

Les Mars

Lioux-les-Monges

Lupersat

Magnat-l-Etrange

Mainsat

Mautes

Moutier-Rozeille

Néoux

Peyrat-la-Nonière

Pontcharraud

Poussanges

Puy-Malsignat

Reterre

Rougnat

Saint-Alpinien

Saint-Amand

Saint-Avit-de-Tardes

Saint-Domet

Saint-Frion

Saint-Georges-Nigremont

Saint-Julien-la-Genète

Saint-julien-le-Châtel

Saint-Maixant

Saint-Maurice-près-Crocq

Saint-Médard-la-Rochette

Saint-Pardoux-le-Neuf

Saint-Priest

Saint-Sylvian-Bellegarde

Sainte-Feyre-la-Montagne

Sannat

Sermur

Tardes

Distribution de bouteilles

Des bouteilles d'eau vont être distribuées dès ce mardi 25 juillet après-midi dans cinq communes :