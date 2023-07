Creuse : des résidus de pesticides ou d'explosifs découverts dans trois captages d'eau

L'Agence française de sécurité sanitaire et alimentaire ( ANSES ) réalise tous les trois ans des analyses d'eau potable exploratoires, c'est-à-dire qu'elle recherche des molécules qui ne sont pas sur la liste des analyses régulières. Elle a étudié des échantillons d'eau de 300 captages en France.

ⓘ Publicité

Pour cette campagne 2023, les analyses portaient sur des pesticides bien particuliers, un solvant et des résidus d'explosifs. Et l e rapport révèle qu'au captage de Boussac-Bourg, la concentration de sept pesticides est au-delà des seuils de qualité. Pourtant, Hervé Grimaud (maire de Boussac-Bourg, vice-président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable Boussac-Gouzon, président du nouveau syndicat supra de l'eau creusois), se veut rassurant : "on sait depuis 2017 que ce captage est pollué. Depuis que la Région Nouvelle Aquitaine a été créée. L'ARS Nouvelle Aquitaine a élargi les recherches de molécules".

De fait, des mesures ont été prises. "On ne pompe que 15 à 20 m3 / jour dans ce captage" précise Hervé Grimaud. "L'eau est ensuite diluée avec la station des Martinats, une retenue de 300 000 m3. Là, on est équipée d'une usine de traitement avec notamment des filtres à charbon actifs qui retiennent les pesticides, et nous permettent de délivrer de l'eau potable".

Une origine établie

Cette pollution constatée en 2017 avait par ailleurs conduit à la fermeture du proche captage de Saint-Marien, beaucoup trop pollué. Et l'origine de cette pollution est établie : "ça vient de l'agriculture. Ce sont des herbicides pour les cultures de maïs et colza. Une fois imprégnés dans le sol, ils mettent un certain temps à disparaître". C'est pourquoi "on a mis un place un contrat territorial basé sur le volontariat pour aider les agriculteurs à changer de pratiques, ne plus utiliser ces molécules et même se convertir au bio s'ils le veulent. Pour faire en sorte qu'il y ait le moins possible de pesticides répandus sur les périmètres de protection des surfaces de captage". La mise en place de filtres à charbon actif directement sur les captages est également envisagée.

Le taux de RDX le plus élevé détecté à Magnat l'Etrange

A Chamberaud, et surtout Magnat l'Etrange, ce sont des résidus d'explosifs qui ont été détectés, notamment ceux qui étaient utilisés dans les camps d'entraînement militaires. "Effectivement, le syndicat d'alimentation en eau potable de La Rozeille possède trois captages dans le camp militaire de La Courtine, explique son président Jean-Jacques Bigouret. Mais ils sont protégés par des périmètres de protection - immédiat, rapproché et éloigné. Et les militaires prennent en compte ces périmètres lors de leurs exercices". Le rapport de l'ANSES établit un taux de RDX (explosif militaire largement utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale) à 29 ng/L à Chamberaud et 850 ng/L à Magnat l'Etrange, ce dernier étant le taux détecté le plus élevé par cette campagne exploratoire (vient ensuite le site de Puylaroque en Tarn-et-Garonne avec 470 ng/L).

De eaux 100% potables selon les normes en vigueur

Jean-Jacques Bigouret est formel : les analyses réalisées toutes les deux semaines sur les captages par les agents du syndicat de la Rozeille, mais aussi celles de l'ARS, "sont largement conformes à la réglementation en vigueur". Par ailleurs, l'eau de ces captages passe par l'usine de traitement de Magnat l'Etrange où elles sont filtrées. "Elles sont traitées de façon physico-chimique complète et il en ressort une eau qui répond à 100% aux normes de potabilité".

Des normes respectées, une surveillance continue et donc des discours rassurants. L'ANSES a néanmoins mis en évidence de nouvelles pollutions pour lesquelles il n'y a pas de seuils de toxicité officiellement établis, et les scientifiques ne savent pas si ces molécules ont des répercussions directes sur notre santé.

Dans l'urgence, le Haut conseil de santé publique a fixé une valeur provisoire de 3 microgrammes par litre au robinet. De fait, on est en-dessous de ce seuil que ce soit à Boussac-Bourg, Chamberaud ou Magnat-L'Etrange.