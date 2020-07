Creuse : l'ARS propose des dépistages gratuits du Covid-19 jusqu'à la fin de l'été

Le dépistage est gratuit et sans rendez-vous

Le Covid-19 ne prend pas de vacances ! Le virus circule toujours dans notre région. Les indicateurs sont en hausse en Nouvelle-Aquitaine. On recense 13 foyers de contaminations et une augmentation du nombre de cas positifs, notamment chez les 15-44 ans. Alors pour freiner la propagation du virus, l'Agence Régionale de Santé propose en Creuse jusqu'à la fin de l'été des opérations de dépistage gratuit au plus près des vacanciers.

Dépistage gratuit et sans rendez-vous

Jusqu'au 27 aout, les Creusois et les vacanciers sont invités à venir se faire dépister gratuitement dans plusieurs lieux touristiques. Le dépistage se fait sans rendez-vous. C'est un test virologique RT-PCR, un prélèvement par voie nasale. Il permet de déterminer si la personne est porteuse ou pas du virus. L'objectif, c'est de dépister le plus de monde car même sans symptôme, on peut transmettre le virus, sans le savoir.

Où se faire dépister en Creuse ?