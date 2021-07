Creuse : la chasse à l'ambroisie est ouverte !

Elle a l'air de rien mais peut provoquer pas mal de dégâts. L'ambroisie à feuille d'armoise (de son nom scientifique Ambrosia artemisiifolia L.) est une plante envahissante. Elle n'hésite pas à prendre de la place dans les cultures et de fait provoque des pertes de rendement agricole. En Creuse, elle prend ses aises dans "les cultures de tournesol et de céréales au nord du département" précise Amélie Bodin, responsable pédagogique au CPIE et chargée de projet sur les plantes exotiques envahissantes à l'échelle de Creuse.

Mais ce n'est pas le seul défaut de cette plante. Son pollen peut provoquer d'importantes allergies (avec pour symptômes des rhinites, conjonctivites, toux etc) voire des crises d'asthme, des crises d'urticaire ou de l'eczéma. Bref rien de sympathique, c'est pourquoi il convient de stopper sa prolifération en arrachant tous les pieds susceptibles d'être identifiés et ce avant que la plante ne fleurisse, fin juillet début août. Attention à le faire avec des gants pour éviter toute réaction cutanée.

Le Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement des pays creusois lutte contre l'ambroisie à feuilles d'armoise depuis 11 ans. D'abord en recensant sa présence. Aujourd'hui, on la trouve dans un croissant nord du département, "d'Evaux les Bains à la Souterraine, en passant par Boussac, Bétête, Bonnat, Dun-le-Palestel, Fleurat" détaille Amélie Bodin, "mais elle est aussi le long de la RN 145, dans des fossés sur le secteur d'Aubusson et à Bourganeuf".

Au pied des mangeoires pour oiseaux

Pour éradiquer l'ambroisie le long des routes, le CPIE des pays creusois travaille avec le Département, les communes et la DIRCO, et pour la chasser des cultures avec la Chambre d'agriculture. Reste le cas délicat de sa présence dans les jardins de monsieur tout-le-monde. "Là, on la trouve notamment au pied des mangeoires. En hiver, on donne des graines aux oiseaux. Or ils trient les graines, mangent celles de tournesol et rejettent celles d'ambroisie explique Amélie Bodin. Celles-ci se retrouvent au sol, l'année suivante elles germent et donnent naissance à de nouvelles plantes. Ce qui faut savoir c'est qu'un pied d'ambroisie produit des milliers de grains de pollen, allergisants, et ensuite il va produire des centaines de graines qui vont permettre la reproduction vu que c'est une plante annuelle qui ne se renouvelle que par les graines. Il faut donc l'arracher. C'est facile son système racinaire est très faible". Facile mais pas évident dans les champs de cultures. Là l'éradication de la plante se fait par moyens mécaniques ou chimiques.

- - -

Pour aider le CPIE des pays creusois dans son recensement, sa surveillance et la maîtrise de la prolifération de l'ambroisie à feuille d'armoise, il est possible de signaler la présence de la plante ici.

Un arrêté préfectoral fixant les modalités de surveillance, de prévention et de lutte contre l’ambroisie a été signé le 22 décembre 2020. Ce texte impose notamment une obligation de lutte contre l’ambroisie pour tout propriétaire ou gestionnaire de terrain sur le département de la Creuse dans les conditions fixées par ce même arrêté.

Pour en savoir plus, une conférence publique et gratuite est donnée par le CPIE des pays creusois, un allergologue et une représentante de la Chambre d'agriculture de la Creuse ce jeudi 15 juillet à 19h30 à la salle des fêtes de Tercillat.