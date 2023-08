Creuse : la vaccination contre le papillomavirus proposée gratuitement à tous les élèves de 5ème

Les collégiens de cinquième en Creuse vont pouvoir se faire vacciner gratuitement contre le papillomavirus. L'Agence Régionale de Santé de Nouvelle Aquitaine lance à compter du 4 septembre une vaste campagne de vaccination dans tous les collèges de la région. 1.059 élèves sont potentiellement concernés dans le département. Cette vaccination n'est pas obligatoire mais elle est fortement conseillée. Le vaccin est sûr et peut éviter 90% des infections liées aux papillomavirus.

ⓘ Publicité

6.300 cancers par an

Les papillomavirus sont très contagieux et se transmettent par l'intermédiaire des muqueuses ou de la peau lors de contacts intimes, avec ou sans pénétration. La contamination a lieu généralement au tout début de la vie sexuelle et le préservatif ,n'est pas efficace contre ces virus. On estime que plus de 80% des hommes et des femmes y seront exposés au cours de leur vie.

Campagne de vaccination HPV collèges Nouvelle-Aquitaine

L'accord des deux parents

Dès la rentrée scolaire, le 4 septembre et jusqu'au 28 septembre, les parents d'élèves seront sollicités pour donner ou pas leur accord à cette vaccination. S'ils acceptent, ils devront compléter et signer une autorisation. Sans l'accord de leurs deux parents, les élèves ne seront pas vaccinés. Deux doses seront administrés aux collégiens, la première entre octobre et décembre 2023, la second entre le mois d'avril et la mi juin 2024.