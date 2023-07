Creuse : le Foyer d'accueil médicalisé de l'APAJH va déménager de Gentioux, direction Bourganeuf

"On a tourné la page, sans mauvais jeu de mot". Christian Laurance, le secrétaire général de l'APAJH de la Creuse veut maintenant tirer un trait sur le passé, et mener un nouveau projet pour le Foyer d'accueil médicalisé de l'association. Il va en effet déménager de Gentioux à Bourganeuf, à une demi-heure de route.

L'association a signé ce jeudi 13 juillet l'acte d'achat d'un vaste terrain à la mairie de Bourganeuf. Un espace naturel et vide pour l'instant, qui servira à construire un nouveau bâtiment de près de 16.000 mètres carré pour les résidents du foyer. Le tout à seulement quelques minutes à pied des commerces du centre-ville de Bourganeuf, ainsi que de l'hôpital.

Un nouvel établissement aux normes

Le nouveau Foyer d'accueil médicalisé se veut "plus moderne, plus inclusif aussi avec tous ses commerces à proximité", selon Christian Laurance. "La présence de l'hôpital à côté va aussi jouer un rôle important". Le budget estimé pour ce chantier est estimé à plus de 12 millions d'euros.

Le conseil d’administration de l’APAJH a pris la décision en octobre 2022 de quitter les locaux du foyer actuel à Gentioux. L'établissement accueille 56 patients handicapés à l'année. Des personnes majeures avec des troubles autistiques, psychiques, moteurs, ou encore des polyhandicapés.

Quelques résidents rencontrés nous parlent de leur "soulagement" de quitter les lieux. "Il n'est plus aux normes", nous confie l'un d'entre eux. L'APAJH de son côté, estime que "l’établissement actuel ne correspond plus aux standards de qualité pour une bonne prise en charge" des résidents. "Les chambres ne sont pas dotées de salles de bains avec toilettes individuelles, les douches et les WC sont collectifs".

L'APAJH pointe aussi du doigt "des locaux inadaptés qui demanderaient des investissements importants". Sans oublier "des difficultés de recrutement du fait de l'éloignement du site de tout centre urbain". Sans oublier les négociations difficiles avec la communauté de communes Creuse Grand Sud, la propriétaire des lieux. Les relations entre les deux camps se sont dégradées au fil des années.

"Un immense gâchis"

Au total, le nouveau Foyer d'accueil médicalisé devrait ramener une centaine d'emplois, directs et indirects autour de Bourganeuf. Autant de postes qui vont partir de Gentioux et du plateau de Millevaches. Contactés, plusieurs élus du sud de la Creuse nous font part de leur déception. "Je pense qu'on est dans le degré zéro de la politique de développement des territoires", affirme Catherine Moulin, la maire de Faux-la-Montagne. "Beaucoup d'employés du foyer viennent de nos communes, et vont peut-être devoir penser à partir ailleurs. On dépossède Pierre pour habiller Paul, et pour moi, ce n'est pas entendable".

Thierry Letellier, le maire de La Villedieu, parle de son côté "d'un immense gâchis". "Il faut le reconnaître, la gestion de la communauté de communes a été catastrophique à ce sujet. Le foyer de Gentioux, c'était un bel outil qui créait aussi du lien social. Le résultat est là, et il était prévisible".

Un déménagement d'ici trois, quatre ans

L'APAJH de la Creuse espère maintenant déménager d'ici trois, quatre ans. Le projet de nouveau Foyer médical d'accueil n'en est encore qu'à ses débuts. Des études devraient être menées dès le mois de septembre.