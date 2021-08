Creuse : le seul dentiste de Felletin prend sa retraite sans être remplacé

Felletin n'aura peut-être bientôt plus de chirurgien dentiste. Le seul de la commune, Denis Dubois, présent depuis trente ans, prendra sa retraite le 31 octobre. La jeune femme qui assure des remplacements au cabinet ne souhaite pas s'installer après son départ.

C'est un désert médical et c'est de pire en pire

La commune espère donc convaincre un ou une dentiste de s'installer avant cet automne. Sinon, les patients devront se tourner vers Aubusson, qui compte cinq dentistes, déjà bien occupés. "Ils reçoivent une vingtaine de coups de fil par jour de patients qui cherchent un praticien, parfois de loin, du Puy-de-Dôme, mais tout le monde est plein", soupire James Boutiton, président du conseil départemental de l'ordre des dentistes. Sur le plateau de Millevaches, à Faux-la-Montagne, un autre patricien, parisien, assure des consultations un week-end sur deux.

ECOUTEZ - James Boutiton, président du conseil départemental de l'ordre des dentistes Copier

La Creuse manque de dentistes

Carole habite Felletin et a toujours été soignée par Denis Dubois : "C'est notre dentiste depuis toujours. On pouvait prendre rendez-vous assez facilement, il était très arrangeant. Le problème c'est qu'à Aubusson il faut attendre trois mois sauf si c'est vraiment urgent. On a aussi un problème avec les ophtalmos, pour se faire soigner il faut attendre six mois, c'est un désert médical et c'est de pire en pire."

A Guéret aussi les praticiens travaillent à flux tendu

Felletin n'est pas la seule commune touchée par le manque de dentistes. La Creuse est sous-dotée : nous avons 39 praticiens pour 100.000 habitants alors que la moyenne nationale est de 66, détaille James Boutiton. "C'est presque moitié moins. On a des problèmes surtout dans le sud de la Creuse, mais à Guéret aussi les praticiens travaillent à flux tendu."

9 départs à la retraite dans les années à venir

Le manque de dentistes en Creuse risque de s'aggraver ces prochaines années puisque sur les 43 praticiens en exercice en Creuse, neuf ont plus de 65 ans et vont donc prendre leur retraite prochainement.