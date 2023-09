Creuse : les curistes d'Evaux-les-Bains priés de rentrer chez eux

Les curistes arrivent comme d'habitude ce samedi après-midi, ensoleillé, sac plastique en main avec à l'intérieur leur maillot de bain et peignoir. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas plus loin que le bureau d'accueil. Le personnel de l'établissement thermal d'Evaux-les-Bains les informe qu'il n'y aura pas de soins au moins pendant les trois prochaines semaines. Une fermeture subite due à la présence de bactéries type légionelle dans trois réseaux d'alimentation d'eau thermale, révélée par les dernières analyses mensuelles.

ⓘ Publicité

Des curistes déçus mais compréhensifs

La surprise passée, c'est la déception pour les curistes comme ces cinq amis venus, comme chaque jour depuis une semaine, de Montluçon en covoiturage pour effectuer leur cure annuelle. " Hélas, on n'aura fait qu'une semaine sur les trois prévues. On nous a dit qu'il n'y avait plus de cure, qu'il y avait une bactérie et qu'il fallait qu'on retourne chez nous. Donc on a été faire nos papiers et on repart ! Déçus, parce qu'on l'attend cette cure, elle nous fait du bien " regrettent-ils.

Déçus, mais compréhensifs. Les curistes concèdent volontiers que " personne n'y peut rien. Ce n'est pas la faute du personnel ". Rassurés aussi, comme ce curiste clermontois qui rappelle que "bien que l'infection soit apparemment minime, il vaut mieux que les précautions soient prises plutôt que de courir un risque même infime".

loading

" Le développement des bactéries est effectivement très contenu, précise le maire d'Evaux-les-Bains, Bruno Papineau. Mais la tolérance, c'est zéro donc l'établissement cesse ses soins ". Et pour au moins trois semaines puisqu'il faut deux prélèvements supplémentaires pour être sûr qu'il n'y ait plus aucune trace de ces bactéries, et qu'il faut compter dix jours pour obtenir les résultats d'analyses.

" Cette saison était bonne. Ca casse la dynamique "

Les réseaux ont été désinfectés ce 23 septembre. Des analyses seront effectués ce lundi 25, d'autres par l'ARS ce mardi 26 septembre. " On essaiera d'avoir une première lecture dans les cinq jours espère Bruno Papineau. S'il y a encore des bactéries, c'est clair que la saison sera terminée ". Un vrai coup dur alors que cette saison entamée en mars (et qui doit s'achever le 4 novembre), " était bonne. C'était même extrêmement encourageant puisque grâce à l'ouverture du Grand hôtel on était sur une augmentation de 500 curistes par rapport à l'an dernier. Ca casse la dynamique ".

La directrice d'exploitation du site, Eugénie Ogar, confirme que la fréquentation est repartie à la hausse, " on avait l'ambition d'afficher 3 000 curistes cette année, précise-t-elle, mais la sécurité prévaut ".

loading

Un impact sur les hébergements alentour

Les 340 curistes présents ce week-end sont donc rentrés chez eux. L'établissement des thermes a prévenu les 186 personnes attendues ce 25 septembre que leur cure était annulée.

La trentaine d'employés saisonniers des thermes reste pour l'instant en place. Si les analyses sont négatives, la dernière rentrée de curistes prévue le 16 octobre serait maintenue. Ce qui serait une bonne nouvelle pour les thermes mais aussi les gîtes et chambres d'hôtes alentours qui hébergent les curistes (d'autant que cette période est la plus fréquentée). Le camping municipal d'Evaux-les-Bains subirait aussi un moindre impact. Il accueillait actuellement soixante-dix curistes, une quarantaine étaient attendus ce 25 septembre.