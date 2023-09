Creuse : les thermes d'Evaux-les-bains fermées temporairement suite à des traces de légionelle dans l'eau

C'est un coup dur pour les curistes d'Evaux-les-Bains. Les cures thermales ne sont plus assurées depuis ce samedi 23 septembre. Des prélèvements effectués le 14 septembre dans le cadre d'un contrôle sanitaire ont révélé la présence de légionnelle dans trois des réseaux d'eau de l'établissement. L'Agence Régionale de Santé et la direction de l'établissement ont décidé par principe de précaution "de suspendre immédiatement l'utilisation de ces réseaux et de procéder à leur fermeture temporaire".

Trois semaines au moins

Les 340 curistes présents actuellement aux thermes d'Evaux-les-Bains et ceux qui devaient arriver dans le courant de la semaine prochaine ont été prévenus très tôt ce matin. L'activité thermale est suspendue pour au moins trois semaines selon la direction. L'hôtel, le restaurant et le Spa ne sont en revanche pas touchés par cette mesure et peuvent continuer de fonctionner normalement.